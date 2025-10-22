ETV Bharat / state

दिल्ली में जुटेंगे छ्त्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता, केंद्रीय नेताओं से होगी वन टू वन चर्चा,जिलाध्यक्षों पर भी हो सकता है फैसला

दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक होगी.जिसमें जिलाध्यक्षों के नामों पर मुहर लग सकती है.

Chhattisgarh Congress meeting in Delhi
दिल्ली में जुटेंगे छ्त्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 7:25 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी को मजबूत करने के लिए 23 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ा मैराथन मंथन होने जा रहा है. इसे लेकर छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है. जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत सहित संगठन के कई नेता शामिल होंगे

प्रदेश के नेताओं से होगी अलग-अलग बात : दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सीनियर नेता सीडब्ल्यूसी की मेंबर कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता सीडीसी के मेंबर और पीसीसी चीफ के साथ सीधी चर्चा भी होगी.

दिल्ली में जुटेंगे छ्त्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता (Etv Bharat)

संगठन की बैठक दिल्ली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में होगी.छत्तीसगढ़ में आए ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेताओं को सौंपेंगे.साथ ही इस बैठक में एक्स सीएम, सीडब्ल्यूसी,सीईसी मेंबर समेत दूसरे नेताओं से वन टू वन चर्चा होगी - भूपेश बघेल,पूर्व सीएम छग

कांग्रेस के बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय : दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है. वहां पर बड़े केंद्रीय नेता उनके साथ बातचीत करेंगे. यह अभी तक स्पष्ट नहीं है की बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे या नहीं. लेकिन कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में वरिष्ठ नेता, केंद्रीय इकाई इसमें मौजूद रहेंगे.भूपेश बघेल 23 तारीख को दिल्ली जाएंगे. छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज 22 अक्टूबर को ही दिल्ली चले गए हैं. चरणदास महंत और दूसरे बड़े नेताओं का भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम तय है. आजकल में सभी बड़े नेता दिल्ली चले जाएंगे.

जिलाध्यक्षों के नाम हो सकते हैं फाइनल : दिल्ली में होने वाली बैठक के बारे में मिली सूचना के अनुसार जो छत्तीसगढ़ दौरे पर ऑब्जर्वर आए थे.उनके रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी. उसके बाद जिलाध्यक्ष और जिला संगठन को किस तरीके से तैयार करना है इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम को भी फाइनल किया जा सकता है.

राहुल गांधी लगा सकते हैं लिस्ट पर मुहर : छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों की चयन को लेकर जब कांग्रेस कमेटी की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उस समय कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि जो भी ऑब्जर्वर दिल्ली से आ रहे हैं वो सभी जिले में जाएंगे. जिलाध्यक्षों के लिए जितने भी आवेदन आए हैं. सभी लोगों से मुलाकात करेंगे. मुलाकात करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाएंगे. इस बार जिला अध्यक्षों के चयन में सबसे बड़ी बात यही रही है कि राज्य स्तर पर किसी भी नेता को इसमें शामिल नहीं किया गया है. यह बताया गया था कि इस रिपोर्ट को सीधे राहुल गांधी को दिया जाएगा. राहुल गांधी की समीक्षा के बाद जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया जाएगा. दिल्ली में होने वाली 23 अक्टूबर की बैठक में इस बात की पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी उस लिस्ट को फाइनल कर सकते हैं.

पहली बार ग्राउंड लेवल से नाम किए गए इकट्ठा : जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर कांग्रेस ने कुल 17 ऑब्जर्वर की टीम छत्तीसगढ़ भेजी थी. यह सभी ऑब्जर्वर 8 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ के जिलों में गए थे और वहां पर जिला अध्यक्षों के चयन की चल रही प्रक्रिया के लिए आवेदन इकट्ठा किए थे. आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब राज्य कार्यकारिणी के किसी भी अनुमोदन को जिला अध्यक्ष के लिए नहीं रखा गया है. संगठन को मजबूत करने के लिए जो प्रक्रिया इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपनाई है,उसमें गांव की टीम ने ब्लॉक के लिए अध्यक्ष का चयन किया. सभी ब्लॉक के अध्यक्ष सब डिवीजन लेवल के अध्यक्ष के लिए नाम का चयन किए थे. जिले में सभी वैसे अध्यक्ष जो जिला अध्यक्षों के चयन के लिए नाम को चयन करके दिए थे. उन्हीं नामों को दिल्ली भेजा गया था. पहली बार संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने इस परिपाटी को अपनाया है.

छत्तीसगढ़ के 25 साल : जमीन पर विकास की गौरव यात्रा, देश के आसमान पर सूर्य किरण की शौर्य गाथा

भूपेश बघेल ने पारंपरिक वेशभूषा में की गोवर्धन पूजा, भाजपा पर कसा तंज, कहा- धर्म केवल उनका वोट लेने का माध्यम


बघेल बोले- नक्सलियों का आंकलन करना ठीक नहीं लेकिन अभी वे बैकफुट पर, स्थापना दिवस पर दी बधाई, बीजेपी सरकार की गिनाई खामियां

TAGGED:

DIRECT DISCUSSION WITH BIG LEADERS
NAMES OF DISTRICT HEADS STAMPED
छत्तीसगढ़ कांग्रेस
जिलाध्यक्ष
CHHATTISGARH CONGRESS MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.