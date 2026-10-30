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वोट बचाओ देश बचाओ रैली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दिल्ली कूच, बस, ट्रेन और प्लेन से कार्यकर्ता नेता रवाना

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दिल्ली कूच ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की 'वोट बचाओ देश बचाओ' रैली है. इस रैली के लिए छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने के लिए रवाना हो रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक, प्रदेशभर से करीब 25 बसों के अलावा ट्रेनों और हवाई जहाज के जरिए भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे. रायपुर के बीटीआई मैदान से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 14 बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया.

बीते दो दिनों से जारी है कार्यकर्ताओं का दिल्ली कूच