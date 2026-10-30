वोट बचाओ देश बचाओ रैली, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दिल्ली कूच, बस, ट्रेन और प्लेन से कार्यकर्ता नेता रवाना
दिल्ली में वोट बचाओ देश बचाओ रैली में छत्तीसगढ़ के नेताओं का दिल्ली कूच जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 30, 2026 at 7:28 PM IST
रायपुर: दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को कांग्रेस की 'वोट बचाओ देश बचाओ' रैली है. इस रैली के लिए छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचने के लिए रवाना हो रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुताबिक, प्रदेशभर से करीब 25 बसों के अलावा ट्रेनों और हवाई जहाज के जरिए भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे. रायपुर के बीटीआई मैदान से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 14 बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया.
बीते दो दिनों से जारी है कार्यकर्ताओं का दिल्ली कूच
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कई कार्यकर्ता पिछले दो दिनों से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं. शुक्रवार को रायपुर से 14 से ज्यादा बसों को रवाना किया गया. इस दौरान प्रभारी सचिव विजय जांगिड़ और प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू भी मौजूद रहे.
प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता रैली में शामिल होने दिल्ली पहुंच रहे हैं. वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं का रवाना होने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा-दीपक बैज, पीसीसी चीफ
राहुल गांधी के समर्थन में जुटेंगे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता
दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं. रैली में शामिल होने का उद्देश्य राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है.
रायपुर से लेकर दिल्ली तक उत्साह है. ऐतिहासिक रैली होने जा रही है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने बेहतर तैयारी कर ली है. बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता शनिवार को भी रवाना होंगे. राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने और 1 नवंबर की रैली में शामिल होने के लिए सभी दिल्ली रवाना हो रहे हैं. एक तारीख की रैली देश के इतिहास में सबसे बड़ी रैली होगी. रामलीला मैदान में बड़ा शंखनाद होगा-दीपक बैज, पीसीसी चीफ
रामलीला मैदान से चुनावी प्रक्रिया पर उठेंगे सवाल
दीपक बैज ने दावा किया कि 1 नवंबर की रैली में 10 लाख से ज्यादा आम नागरिक, छात्र और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और कथित वोट चोरी रोकने की मांग को लेकर आवाज उठाई जाएगी.
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