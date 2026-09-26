छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की राहुल गांधी से मुलाकात, झीरम कांड के फैसले को लेकर हुई चर्चा
नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की है. झीरम समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 10:39 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड में 10 लोगों को मृत्यु दंड का फैसला एनआईए की कोर्ट ने दिया है. इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने नई रणनीति पर काम करना शरू कर दिया है. प्रदेश स्तर पर पदाधिकारी की हुई बैठक में झीरम कांड के पीड़ितों को बुलाया गया था. उनसे चर्चा भी की गई थी. जो लोग इसमें सजा पाए हैं उनके परिवार के लोग हाई कोर्ट में NIA कोर्ट के खिलाफ याचिका दायर करेंगे. वहीं कांग्रेस भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप पहले भी लगा चुकी है. इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की.
झीरम कांड के फैसले पर हुई चर्चा
जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली गए हैं. जहां पर झीरम कांड को लेकर राहुल गांधी से चर्चा हुई है. साथ ही आगे की रणनीति पर भी कैसे काम करना है इसे लेकर भी योजना तैयार की गई है. किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को लेकर चलना है उसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश आलाकमान की तरफ से मिले हैं.
झीरम हमले को लेकर NIA विशेष अदालत का फैसला आया है, लेकिन इस हमले को मुख्य रूप से अंजाम देने वाले बड़े आरोपी अभी भी सजा से दूर हैं। झीरम का न्याय अभी भी अधूरा है। इसी पूरे विषय और न्याय की लड़ाई की आगामी रणनीति को लेकर छत्तीसगढ़ प्रभारी श्री सुखदेव भगत जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं श्री भूपेश बघेल जी, पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी, प्रभारी महामंत्री श्री मलकीत सिंह गैदु जी, पूर्व AICC सचिव श्री राजेश तिवारी जी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में नेता विपक्ष एवं जननायक श्री राहुल गांधी जी से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ित एवं शहीद परिवारों की ओर से विधायक श्री उमेश पटेल जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्री छविंद्र कर्मा जी एवं श्री जितेंद्र मुदलियार जी,श्री सत्तार अली जी,शिव सिंह ठाकुर जी,चंद्रभान झाड़ी जी एवं विधिक सलाहकार सुदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे। जब तक झीरम के शहीदों और पीड़ित परिवारों को संपूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, तब तक न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी।— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) September 26, 2026
सुखदेव भगत से मुलाकात
छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत से भी दिल्ली में मुलाकात की है. नेताओं ने उनका स्वागत किया है. का छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत अपने दो दिवसीय दौरे पर 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं. उसके बाद यहां पर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे. छत्तीसगढ़ में प्रदेश प्रभारी बनाए जाने के बाद वे पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. इस दौरे में सुखदेव भगत पार्टी के पदाधिकारी के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी करेंगे और छत्तीसगढ़ में पार्टी के लिए नई रणनीति तैयार करेंगे.
आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत जी से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी, प्रभारी महामंत्री श्री मलकीत सिंह गैदु जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलो देवी नेताम जी,श्री राजेश तिवारी जी, विधायक श्री उमेश पटेल जी, पूर्व विधायक श्रीमती अनीता शर्मा जी, श्री जितेंद्र मुदलियार जी एवं श्री छविंद्र कर्मा जी ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान संगठनात्मक विषयों एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) September 26, 2026