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महंगी बिजली स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी अभियान, बीजेपी बोली कांग्रेस अपने ही फैसले का अब कर ही विरोध

बिजली को लेकर कांग्रेस का आरोप, बीजेपी का पलटवार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ीं कांकेर के राजीव भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी ने राज्य सरकार पर बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ी हैं और कई लोगों को अपेक्षा से अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं.

कांग्रेस ने जिले के प्रत्येक गांव और शहर में घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर के विरोध में फॉर्म भराने का अभियान शुरू किया है. यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली दरों में राहत देने का निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा- नवीन जायसवाल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

वहीं कबीरधाम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि देश में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जनता को राहत नहीं बल्कि महंगी बिजली का बोझ दिया जा रहा है.उनका आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है और सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है.यदि सरकार ने स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली दरों में राहत देने का निर्णय नहीं लिया तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा. कांग्रेस नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में जिले के कई ब्लॉकों में बिजली कार्यालयों का घेराव किया गया था, जहां कई ग्रामीण अपने घरों से स्मार्ट मीटर निकालकर बिजली विभाग कार्यालय के सामने फेंकते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे.

कांग्रेस ने राज्य सरकार से मांग की कि बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस ली जाए, स्मार्ट मीटर योजना पर पुनर्विचार किया जाए तथा पूर्व की 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना को फिर से लागू किया जाए- सुमित्रा धृतलहरे, जिलाध्यक्ष कांग्रेस

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रा धृतलहरे ने कहा कि सरकार ने घरेलू, गैर-घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में वृद्धि की है, जिससे आम परिवारों और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद मनमानी बिलिंग और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं.

भाटापारा विधायक इंद्र साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हमेशा बिजली अधिशेष (सरप्लस) राज्य माना जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद बिजली दरों में लगातार वृद्धि की जा रही है.उन्होंने आरोप लगाया कि इससे आम जनता पर अनावश्यक आर्थिक दबाव बढ़ रहा है.

महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी बलौदाबाजार ने राज्य सरकार पर निशाना साधा.कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिजली दरों में लगातार बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर लागू किए जाने से आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन फैसलों पर पुनर्विचार नहीं किया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जाएगा.

बलौदाबाजार/कबीरधाम/जीपीएम/एमसीबी/महासमुंद/दंतेवाड़ा/सुकमा/बिलासपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर को लेकर मोर्चा खोला है.प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस वार्ता लेकर सरकार से महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर लगाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है.

बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिया जाए, स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने वाली 'बिल हाफ' योजना को फिर से लागू किया जाए. यह आंदोलन आम उपभोक्ताओं की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है-राजेश तिवारी,सचिव AICC

जीपीएम, एमसीबी और महासमुंद में भी विरोध

जीपीएम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजमती भानु ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर सभी जिलों में बिजली दर वृद्धि के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और स्मार्ट मीटर हटाने के लिए आवेदन भरवाएंगे.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कांग्रेस की प्रेसवार्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एमसीबी में कांग्रेस की प्रेसवार्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वहींजिलाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में आम नागरिकों से हस्ताक्षरयुक्त आवेदन भी इकट्ठा किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार दो माह तक चलाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा जा सके.

वहीं महासमुंद में प्रभारी जिला महामंत्री लक्ष्मण पटेल ने कहा कि प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. बीजेपी सरकार बनने के बाद आम लोगों को सस्ती बिजली देने के बजाय लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की गई है, जिससे घरेलू, कृषि और छोटे व्यापारिक उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अब तक बिजली दरों में कुल 31.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा चुकी है.

प्रदेश में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर आम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं. स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल पहले की तुलना में तीन से चार गुना तक बढ़ गए हैं.साथ ही बिना उपभोक्ता की सहमति के अनुबंध भार (कॉन्ट्रैक्ट लोड) बढ़ाकर अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं.कांग्रेस ने इसे आम जनता के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से इस व्यवस्था की समीक्षा करने और बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल वापस लेने की मांग की-लक्ष्मण पटेल,महामंत्री

दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने खोला मोर्चा

दंतेवाड़ा में जिलाध्यक्ष शकील रिजवी ने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में तीन से चार गुना अधिक बिजली बिल मिल रहे हैं. बिना उपभोक्ताओं की सहमति के कनेक्शन का अनुबंध भार (लोड) बढ़ाया जा रहा है तथा स्मार्ट मीटर के जरिए अधिक बिजली खपत दर्ज कर अतिरिक्त अर्थदंड जोड़कर बिल भेजे जा रहे हैं.

दंतेवाड़ा में कांग्रेस की प्रेसवार्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुकमा में भी कांग्रेस का हल्लाबोल

बढ़ती बिजली दरों और स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस की हुंकार सुकमा में भी दिखी. जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा के अध्यक्ष हरीश कवासी ने प्रेसवार्ता कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला.

कांग्रेस जनता के हितों से जुड़े इस मुद्दे को गांव-गांव और घर-घर तक ले जाएगी तथा बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लेने की मांग करेगी. इसके अलावा स्मार्ट मीटर हटाने और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू करने की मांग करेगी- हरीश कवासी, जिलाध्यक्ष सुकमा

चार चरणों में होगा आंदोलन

हरीश कवासी ने बताया कि आंदोलन को चार चरणों में संचालित किया जाएगा. पहले चरण में 1 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता आयोजित कर बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई. दूसरे चरण में 2 अगस्त से कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर आम नागरिकों से आवेदन और समर्थन पत्र भरवाएंगे. तीसरे चरण में सभी आवेदन एकत्रित कर जिला मुख्यालयों में बिजली विभाग के कार्यालयों का घेराव किया जाएगा.

सुकमा में कांग्रेस का बिजली बिल को लेकर बड़ा आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस ने आंदोलन की दी चेतावनी

कांग्रेस ने मांग की है कि बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिया जाए, स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने वाली 'बिल हाफ' योजना को फिर से लागू किया जाए. पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन आम उपभोक्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है.कांग्रेस ने बताया कि यह अभियान अगले दो महीनों तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा.अंतिम चरण में प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की भी तैयारी है. पार्टी ने अपने पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याएं दर्ज कराने और आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है.

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर किया पलटवार

वहीं बिलासपुर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस अपने ही फैसले का विरोध कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि जिस योजना को कांग्रेस ने स्वयं मंजूरी दी थी, उसी को लेकर अब विरोध प्रदर्शन करना उसकी दोहरी राजनीति को दर्शाता है.

बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही लिया गया था. आज जब कांग्रेस के पास जनता के बीच उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, तब वह इस विषय पर लोगों को भ्रमित करने और बरगलाने का प्रयास कर रही है- अरुण साव,डिप्टी सीएम छग

अरुण साव की माने तो जनता पूरी सच्चाई से परिचित है और कांग्रेस के इस तरह के प्रचार-प्रसार से भ्रमित होने वाली नहीं है.उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रही है और जनता के बीच अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है.

आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति

आपको बता दें कि कांग्रेस ने मांग की है कि बढ़ी हुई बिजली दरों को वापस लिया जाए, स्मार्ट मीटर हटाए जाएं और 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने वाली 'बिल हाफ' योजना को फिर से लागू किया जाए.पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन आम उपभोक्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है. वहीं दूसरी ओर सरकार ने उल्टा कांग्रेस को ही स्मार्ट मीटर का जिम्मेदार मानते हुए कहा कि खुद के शासन में शुरु लिए गए फैसलों को बीजेपी पर थोपने की राजनीति कांग्रेस कर रही है.

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