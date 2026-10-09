बोधघाट क्षेत्र में ग्रामीणों से मिले कांग्रेस नेता, बांध निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने रखी बात
छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने प्रभावितों को हरसंभव मदद का भरोसा दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 11:53 AM IST
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी सुखदेव भगत दंतेवाड़ा दौरे पर रहे. गीदम पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, सह-सचिव विजय जांगिड़, डॉ. एस ए सम्पत कुमार, मोहन मरकाम, जरिता लैतफलांग, लखेश्वर बघेल, चंदन कश्यप समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे.
मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद
दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ पूजा-अर्चना कर प्रदेश और बस्तर की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की.
मां दंतेश्वरी की पूजा के बाद कांग्रेस प्रभारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का काफिला कांग्रेस भवन पहुंचा, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में जिलेभर से पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए.
कांग्रेस भवन में संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा
कांग्रेस भवन में आयोजित बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और आगामी राजनीतिक, संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई.
बैठक में कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने और कांग्रेस की विचारधारा और जनहित के मुद्दों को मजबूती से जनता के बीच ले जाने का आह्वान किया.
लोकतंत्र के “काला दिवस” पर कांग्रेस का विरोध
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर केंद्र की भाजपा सरकार एवं निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग को लेकर लोकतंत्र के “काला दिवस” के रूप में विरोध प्रदर्शन भी किया गया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों की सभी सीमाएं पार कर दी हैं. जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में INDIA ब्लॉक के सांसद निर्वाचन आयोग से जवाबदेही की मांग करने के लिए शांतिपूर्वक जंतर-मंतर की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्हें रोक दिया गया.
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि इस दौरान राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं और INDIA ब्लॉक के सांसदों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया. उन पर लाठीचार्ज भी किया गया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. कांग्रेस ने इसे संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और सरकार एवं संवैधानिक संस्थाओं से जवाब मांगना प्रत्येक नागरिक एवं जनप्रतिनिधि का अधिकार है. इस अधिकार को दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है.
बोधघाट पहुंचे कांग्रेस नेता, प्रभावित ग्रामीणों से किया संवाद
दंतेवाड़ा प्रवास के दौरान कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने बोधघाट क्षेत्र का दौरा किया और बांध निर्माण से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों से मुलाकात की. ग्रामीणों ने कांग्रेस नेताओं से अपनी समस्याएं बताईं. ग्रामीणों ने कहा कि बोधघाट में बांध का निर्माण नहीं होना चाहिए. ग्रामीणों ने बताया कि बांध निर्माण होने पर गांव, जमीन, आजीविका, जंगल और जीवन-व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी.
56 गांव के लोगों से बात हुई है. राहुल गांधी को यहां लाएंगे. जब गांव के लोग नहीं चाहते, लोगों का विस्थापन होगा तो कैसा विकास होगा. क्या आदिवासी के विनाश पर लोग विकास करना चाहते हैं, ये तो नहीं होने देंगे-सुखदेव भगत, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी
“ग्रामीणों की आवाज को मजबूती से उठाएंगे”
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बस्तर की पहचान यहां के जल, जंगल, जमीन और यहां रहने वाले आदिवासी और ग्रामीण समाज से है. विकास के नाम पर यदि किसी परियोजना से स्थानीय लोगों के अधिकार, उनकी जमीन, संस्कृति, आजीविका और अस्तित्व प्रभावित होता है तो उस विषय पर ग्रामीणों की सहमति और उनकी चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए. नेताओं ने कहा कि ग्रामीणों की बात को कांग्रेस उचित मंच तक पहुंचाएगी और इस विषय पर आगे भी लगातार संवाद किया जाएगा.
प्रस्तावित बांध स्थल का भी लिया जायजा
ग्रामीणों से संवाद के बाद कांग्रेस नेताओं ने उस क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां बांध निर्माण प्रस्तावित बताया जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बोधघाट का मुद्दा केवल एक परियोजना का विषय नहीं है, बल्कि यह हजारों लोगों की जमीन, जीवन, आजीविका, जंगल और भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है. इस पूरे विषय को गंभीरता से समझने और प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति को सामने लाने की आवश्यकता है.
राहुल गांधी के सामने रखा जाएगा बोधघाट का मुद्दा
कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बोधघाट क्षेत्र के प्रभावित ग्रामीणों की आवाज को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी तक पहुंचाया जाएगा. नेताओं ने कहा कि बोधघाट के ग्रामीणों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर जल्द ही राहुल गांधी से चर्चा की जाएगी और उन्हें बस्तर आने के लिए आमंत्रित कर इस पूरे विषय से अवगत कराने का प्रयास किया जाएगा.
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बस्तर के लोगों की आवाज बस्तर से लेकर दिल्ली तक मजबूती से उठाई जाएगी और ग्रामीणों के हितों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर कांग्रेस लगातार उनके साथ खड़ी रहेगी.