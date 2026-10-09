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बोधघाट क्षेत्र में ग्रामीणों से मिले कांग्रेस नेता, बांध निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने रखी बात

दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी सुखदेव भगत दंतेवाड़ा दौरे पर रहे. गीदम पहुंचने पर जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, सह-सचिव विजय जांगिड़, डॉ. एस ए सम्पत कुमार, मोहन मरकाम, जरिता लैतफलांग, लखेश्वर बघेल, चंदन कश्यप समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे.

मां दंतेश्वरी की पूजा-अर्चना कर लिया आशीर्वाद दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उनके साथ पूजा-अर्चना कर प्रदेश और बस्तर की सुख-समृद्धि, शांति और जनकल्याण की कामना की.