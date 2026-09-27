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Explainer: जमीन और जनाधार को मजबूत करना सुखदेव भगत के लिए बड़ी चुनौती, मुद्दों की राजनीति मजबूत लेकिन मतभेद बड़ी बाधा

रायपुर : छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत दो दिवसीय दौरे पर रायपुर आ रहे हैं. अब कांग्रेस अपने नए प्रारूप में नई रणनीति के साथ तैयारी में जुट गई है. भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार के समक्ष जो चुनौतियां कांग्रेस लेकर खड़ी है उसका जवाब निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आसान नहीं है. क्योंकि जिन आरोपों में कांग्रेस को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी रणनीति बनाती थी, आज इस योजना की तैयारी में कांग्रेस लेकर आई है. छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत राज्य की राजनीति में उन मुद्दों से निश्चित तौर से रूबरू होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है. साथ ही कांग्रेस की कमजोर कड़ी जो आपसी मतभेद के साथ रही है उसे दूर करने की भी एक बड़ी चुनौती सुखदेव भगत के सामने होगी.

2018 का विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस ने जीता था. उसका चुनावी समीकरण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के इतिहास में बहुत मजबूती से अंकित हुआ है. साल 2028 में कांग्रेस उसे दोहरा पाएगी यह नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल जरूर है. क्योंकि 2018 में कांग्रेस जिस संगठनआत्मक तरीके से एकजुट हुई थी और जय-वीरू की जोड़ी को जो जगह मिली थी साल 2028 में वैसी कोई जोड़ी फिलहाल बनती नहीं दिख रही है. सचिन पायलट ने उम्मीदों को पाल जरूर रखा है लेकिन चुनौतियां भी काम नहीं है. 2018 के चुनाव परिणाम को देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो चमत्कार किया था. वह उनके हौसले को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2028 में होना है और इसके लिए वक्त बहुत है. लेकिन जिन मुद्दों और सियासत को लेकर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने में जुटी है उसका जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए पार्टी को संगठित करने का एक बड़ा हथियार इसलिए भी होगा की जमीनी स्तर पर अपने नेताओं से ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है. विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पार्टी के कई मुद्दों पर मुखालफत कर रहे हैं. रायपुर के सांसद और दुर्ग के सांसद का नाम और उनके मुद्दे पहले ही सामने आ चुके हैं. विभेद का यह पहलू कांग्रेस के लिए आगे की बिछाई जाने वाली बिसात में तरकश के एक मजबूत तीर के तौर पर कहा जा सकता है.सुखदेव भगत इसे कितनी मजबूती से पकडते हैं यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर है.

संभव है सुखदेव भगत के समक्ष कांग्रेस पार्टी की अब तक की अपनी बनी हुई रणनीति भाजपा सरकार को घेरने के लिए एक मजबूत लाइन के तौर पर पड़ी हुई है. अब देखना है कि इस लाइन को और बड़ी करने में सुखदेव भगत किस तरीके से पार्टी को मजबूती देते हैं. हालांकि कुछ जो पुराने पहलू हैं वह आज भी कांग्रेस के लिए इस चुनौती के तहत खड़े हैं. अगर इसे कांग्रेस जीत लेती है तो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी खड़ा करने में सफल हो जाएगी.

कांग्रेस के संचार मीडिया प्रमुख सुशीला आनंद शुक्ला ने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समक्ष बढ़ती महंगाई एक बड़ी चुनौती के तौर पर रख रहे हैं. जिस महंगाई को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठाती रही है वह आज उसका जवाब देने में पूरी तरह फेल है. भ्रष्टाचार के मामले में सरकार रोक नहीं लग पा रही है. अधिकारीशाही यहां पर बेलगाम हो गए हैं. आम जनता की सुनने वाला यहां कोई नहीं है.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रणनीति को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. वास्तव में झारखंड और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की रणनीति में बहुत बड़ा अंतर इसलिए है कि कांग्रेस का वोट बैंक झारखंड में पूरे तौर पर जुड़ा हुआ नहीं रहा. लेकिन छत्तीसगढ़ में इसमें बिखराव बहुत ज्यादा नहीं हुआ .छत्तीसगढ़ बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीन बार बनी है. तीन बार भाजपा की सरकार बनने के बाद भी यहां के कांग्रेस के वोट प्रतिशत की बात किया जाए तो उसमें बहुत गिरावट नहीं आई है. हालांकि छत्तीसगढ़ में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के 32 फ़ीसदी वोट प्रतिशत में बहुत गिरावट आई थी. लेकिन उसके बाद जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बनी तो कांग्रेस के मूल वोट बैंक पर बहुत बड़ी सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं रह पाई. यहीं से कांग्रेस पार्टी अपने जमीन और जन आधार को मजबूत करने की बड़ी रणनीति खड़ी कर रही है. कांग्रेस के लिए यह एक मजबूत आधार है और भारतीय जनता पार्टी इस आधार को सरकार के बाद भी नहीं तोड़ पाई है.

2023 विधानसभा चुनाव में ऑनलाइन सट्टा एप पर छिड़ा संग्राम

साल 2023 के हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने महादेव सट्टा एप को खूब जगह दिया था. जिसमें साफ तौर पर भाजपा के सभी आरोप भूपेश बघेल पर लगे थे कि महादेव सट्टा एप उनके संरक्षण में हुआ है. लेकिन जिस तरह के हालात अभी 2026 में बन गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पर भी महादेव सट्टा एप को लेकर आरोप लगने शुरू हो गए हैं. कई लोगों को पकड़ा गया है. हजारों खाते सील हुए हैं. कई करोड़ की राशि बरामद की गई है. लेकिन जांच एजेंसियां अभी भी कह रही है कि महादेव सट्टा एप चल रहा है. जिसमें कई नेताओं और पुलिसकर्मियों की मिलीभगत है.

भूपेश बघेल का ट्वीट (ETV BHARAT)

इस सियासत में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा मुद्दा बनाया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अब किसकी मर्जी से यह चल रहा है. दरअसल छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप कमाई का एक ऐसा जरिया बना है जिसमें राजनेता और प्रशासन दोनों के हाथ दागदार हो चुके हैं. अब इसमें किस पार्टी में कौन राजदार है इसका पर्दाफाश होना बाकी है. यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस मजबूती से रखेगी और भूपेश बघेल इसके लिए काफी मुखर इसलिए भी हैं कि इस पर उनकी राजनीतिक और पारिवारिक परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ी थी.

महंगाई ने मार दिया, कांग्रेस का बड़ा मुद्दा

बढ़ती महंगाई पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश का थोक महंगाई सूचकांक आजादी के बाद सबसे ऊंचे पायदान 10 (9.78) तक पहुंच गया है. रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों की बेतहाशा बढ़ी महंगाई तथा खाद्य तेल, शक्कर, प्याज के बढ़े दाम आम आदमी को परेशान कर रहे हैं. राशन सामाग्री के दाम दोगुने हो गये है, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस तथा बढ़े बिजली बिल से जनता के घर का बजट बिगड़ गया है. जो सामान जनवरी 2015 में 1000 रुपये का था वह अगस्त 2026 में 1729 रू. का हो गया है. 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा कर अच्छे दिन लाने वाले मोदी के शासनकाल में जनता बद्तर दिन में जीवन काटने को मजबूर है. कांग्रेस इस मुद्दे को मजबूती से उठा रही है और आने वाले समय में जनता के बीच मजबूती से रखेगी. नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत के लिए ये मुद्दे मजबूती के लिए हैं. लेकिन देखना होगा कि इससी लड़ाई का क्या मजमून वे खड़ा करते हैं.

"भ्रष्टाचार की योजना कांग्रेस की राजनीति है"

सुखदेव भगत के छत्तीसगढ़ की नई रणनीति को तैयार करने को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र है वह जहां भी होते हैं वहां भ्रष्टाचार करते हैं. जब सरकार में आए तो भ्रष्टाचार किए हैं. जहां-जहां उनकी सरकार रही है वहां-वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है.

जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है संगठन को मजबूत करने की ये वही लोग हैं जो सरकार में रहकर भ्रष्टाचार किए हैं. तो संभव है वह पार्टी और संगठन में भी इसी गतिविधि को करेंगे. उनका कोई आधार यहां खड़ा होने वाला नहीं है. चाहे जिस तरह का बदलाव यह चाहे जिस तरह की योजना वह कर लें. कांग्रेस के लोग सिर्फ झूठ का प्रचार कर सकते हैं. यही कांग्रेस की फितरत है और झूठ का प्रचार ही कांग्रेस की रणनीति है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

जीत से हार और हार से फिर जीत का फॉर्मूला होगा आधार

कांग्रेस की नई तैयारी और प्रदेश प्रभारी की चुनौतियों को लेकर राजनीतिक समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भट्ट ने कहा की चुनाव दर चुनाव अगर कांग्रेस के वोट प्रतिशत के आंकड़ों को देखें तो उसमें बहुत गिरावट नहीं आई है.

जिस तरीके से वोटों की संख्या बढ़ी है, उसी आधार पर वोट के प्रतिशत को भी कांग्रेस ने मजबूत किया है. लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस मजबूती को बना करके कांग्रेस ने चुनाव जीता था और जिस कारण हारे हैं, जीत के बाद होने वाली हार और इस हार से सीख लेकर जीतने का फॉर्मूला सुखदेव भगत जितना मजबूत बनाएंगे और उस पर जितना पार्टी अमल करेगी यही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए सफर का आधार होगा-दुर्गेश भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार

दुर्गेश भट्ट ने कहा कि इससे ज्यादा फिलहाल इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सुखदेव भगत बड़े नेता हैं. बड़ी योजना उनके पास है. पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बड़ा करने के लिए निश्चित तौर पर रणनीति तैयार की होगी. अब देखना होगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सबसे पहले वह जमीन पर उतारते हैं.



