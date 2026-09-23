ETV Bharat / state

2028 के चुनावी रण के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, 307 ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग पूरी

रायपुर में कांग्रेस के तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर के समापन के साथ प्रदेश के सभी 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साफ किया कि बस्तर से शुरू हुआ प्रशिक्षण अभियान सभी संभागों से होते हुए रायपुर तक पहुंचा. ब्लॉक अध्यक्षों के साथ हर जिले से दो मास्टर ट्रेनर्स को भी प्रशिक्षण दिया गया. यानी 2028 के चुनावी मैदान में उतरने से पहले कांग्रेस संगठन की निचली परत तक अपनी तैयारियों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन कांग्रेस ने चुनावी तैयारी का बिगुल बजा दिया है. संगठन सृजन अभियान के जरिए कांग्रेस ने प्रदेश के सभी 307 ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षण देकर संगठन की चुनावी मशीनरी को सक्रिय करने की कवायद पूरी कर ली है. बस्तर से शुरू हुआ अभियान राजधानी रायपुर में खत्म हुआ, लेकिन कांग्रेस के लिए असली परीक्षा अब प्रशिक्षण के बाद संगठन को जमीन पर सक्रिय करने की है.

ब्लॉक अध्यक्षों के जरिए जमीन तक पहुंचेगा संगठन

कांग्रेस के इस अभियान का सबसे बड़ा फोकस ब्लॉक स्तर के संगठन पर है. प्रशिक्षण के जरिए ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका को मजबूत करने पर जोर दिया गया है. पार्टी का कहना है कि कार्यकर्ताओं की सक्रिय सहभागिता, अनुभव और सुझाव संगठन के लिए महत्वपूर्ण हैं. 2028 के चुनावी लिहाज से देखें तो कांग्रेस का यह अभियान स्थानीय संगठन को सक्रिय रखने और चुनावी समय से पहले कार्यकर्ताओं को तैयार रखने की दिशा में उठाया गया कदम है.

2028 विधानसभा चुनाव में जुटी कांग्रेस (ETV Bharat Chhattisgarh)

2028 के लक्ष्य का मंच से खुला ऐलान

प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस ने अपने अगले राजनीतिक लक्ष्य को भी स्पष्ट किया. एआईसीसी के सह-सचिव एवं सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने कहा कि कांग्रेस 2028 में छत्तीसगढ़ और 2029 में देश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्पित है. इस बयान के साथ प्रशिक्षण शिविर का फोकस सिर्फ संगठनात्मक प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे आगामी चुनावों के लक्ष्य से भी जोड़ा गया.

बस्तर से शुरू हुआ अभियान राजधानी रायपुर में खत्म (ETV Bharat Chhattisgarh)

युवाओं के मुद्दों को भी चुनावी नैरेटिव में जगह

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने प्रशिक्षण के दौरान पेपर लीक और सरकार के खिलाफ छात्रों के आक्रोश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने देश के युवाओं में केंद्र सरकार के प्रति नाराजगी से जुड़े विषयों को भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा. यानी संगठन की ट्रेनिंग के साथ कांग्रेस ने उन मुद्दों पर भी कार्यकर्ताओं से संवाद किया, जिन्हें पार्टी आगामी राजनीतिक लड़ाई में उठाना चाहती है.

बस्तर से रायपुर तक चला संगठन सृजन अभियान

कांग्रेस के मुताबिक प्रदेशभर में यह प्रशिक्षण अभियान तीन दिवसीय आवासीय प्रारूप में आयोजित किया गया. बस्तर संभाग से शुरू हुए अभियान का समापन रायपुर में हुआ. कांग्रेस नेतृत्व ने वरिष्ठ नेताओं, प्रशिक्षकों, जिला अध्यक्षों और प्रशिक्षण टीम का आभार जताया. प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने समापन कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन किया.

अब ट्रेनिंग के बाद संगठन की अग्निपरीक्षा

307 ब्लॉक अध्यक्षों की ट्रेनिंग पूरी होना कांग्रेस के संगठनात्मक अभियान का एक पड़ाव है, लेकिन 2028 के लिहाज से अगला सवाल और बड़ा है. क्या प्रशिक्षण का असर जमीन पर दिखाई देगा. ब्लॉक अध्यक्ष और मास्टर ट्रेनर्स अब संगठन के संदेश और गतिविधियों को स्थानीय स्तर तक ले जाने में कितनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यही इस अभियान की आगे की दिशा तय करेगा.

संगठन सृजन अभियान (ETV Bharat Chhattisgarh)

2028 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से संगठन को चुनावी लक्ष्य के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है. बस्तर से रायपुर तक चला प्रशिक्षण अभियान पूरा हो चुका है, 307 ब्लॉक अध्यक्ष प्रशिक्षित हो चुके हैं और पार्टी ने 2028 में सरकार बनाने का संकल्प भी सार्वजनिक मंच से दोहराया है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस का यह संगठन सृजन अभियान चुनावी साल से पहले जमीनी सक्रियता में कितना बदलता है.