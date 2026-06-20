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रायपुर पहुंचे सचिन पायलट, बोले- बीजेपी को चिंतन नही चिंता करनी चाहिए, NEET विवाद पर केंद्र सरकार को भी घेरा

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट चिंतन शिविर में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राज्य की बीजेपी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे चिंतन नहीं, बल्कि चिंता शिविर आयोजित करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उनमें से अब तक एक भी पूरा नहीं किया गया है.

सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार ने युवाओं और जनता को निराश किया है. उनके मुताबिक, सरकार रोजगार देने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में असफल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जंगलों को बेचने और युवाओं को ठगने के अलावा कोई ठोस काम नहीं कर रही है.

नीट विवाद पर केंद्र सरकार को घेरा

सचिन पायलट ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवाद सरकार की बड़ी विफलता को दिखाते हैं. राहुल जी ने भी बताया कि कैसे लाखों छात्र और उनके परिवार मेहनत और पैसे लगाते हैं, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ियों से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. पायलट ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और सरकार अपनी उपलब्धियों के बजाय सिर्फ प्रचार और विज्ञापनों पर ध्यान दे रही है.

राहुल गांधी के दौरे की जानकारी

सचिन पायलट ने बताया कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी लगातार रणनीति बना रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों से चर्चा की जा रही है. इसी कड़ी में रायपुर में चिंतन शिविर आयोजित किया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि 21 जून को राहुल गांधी भी रायपुर आएंगे और जिला अध्यक्षों से मुलाकात करेंगे.

जिला स्तर पर होगी समीक्षा

राहुल गांधी सभी जिला अध्यक्षों से बातचीत कर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करेंगे. सचिन पायलट के मुताबिक, इस बैठक का उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना, जिलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है.