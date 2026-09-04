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महंगाई के विरोध में कांग्रेस का ‘चीनी सत्याग्रह’, भाजपा सरकार पर साधा निशाना

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2026 at 7:56 PM IST

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रायपुर/बीजापुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ने महंगाई को लेकर राजधानी के फायर ब्रिगेड चौक पर धरना दिया. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आजादी के बाद पहली बार भारत को शक्कर का आयात करना पड़ रहा है. इसके पहले शक्कर भारत से दूसरे देशों में निर्यात हुआ करती थी.

महंगाई से जनता त्रस्त-कांग्रेस

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने कहा कि आज की तारीख में आम जनता के साथ ही महंगाई को लेकर हर कोई परेशान और त्रस्त है. भाजपा की केंद्र और राज्य में सरकार के साथ ही नगर निगम में भी भाजपा की सरकार है. बावजूद इसके महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है.

श्रीकुमार मेनन ने कहा कि पहले से लोग पेट्रोल डीजल बिजली बिल से परेशान हैं. अब राशन सामान के दाम भी महंगे हो गए हैं.तेल, शक्कर, गेहूं, दाल और प्याज के दाम भी बढ़ा दिए हैं. अब लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है. रोजगार के अवसर नहीं है. महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है. लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है. बढ़ी हुई महंगाई को लेकर कांग्रेस दिल्ली से लेकर रायपुर तक लड़ाई लड़ रही है.

श्रीकुमार मेनन ने यह भी कहा कि प्रदर्शन करके हम सरकार को मजबूर करेंगे कि महंगाई को कम करें. जमाखोरी रोकने का काम करें, तभी हमारी लड़ाई खत्म होगी. उन्होंने शक्कर का उदाहरण देकर समझाया कि पहले लोग 1 किलो शक्कर खरीदते थे, लेकिन अब लोगों को ग्रामों में शक्कर खरीदना पड़ेगा. ऐसे में हम आम जनता को जागरूक करने के लिए होम्योपैथिक वाली डिब्बी में कुछ ग्राम शक्कर भर कर देंगे.

प्रमोद दुबे ने साधा निशाना

नगर निगम रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कहा कि भारत देश 1947 से आजाद हुआ है. पहली बार सरकार को शक्कर आयात करना पड़ रहा है. आज तक शक्कर का निर्यात भारत से दूसरे देशों में होता था. लेकिन इस सरकार ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि हर चीज हमें दूसरे देश से आयात करनी पड़ रही है. भारत से जो चीज दूसरे देशों में निर्यात होती थी, वह भी क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट कर दी गई है. यह सरकार पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गई है.

प्रमोद दुबे ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बोलना पड़ रहा है कि 2.6 मिलियन GDP के बारे में यह बात ना ही प्रधानमंत्री के समझ में आ रहा है और ना ही उनके लोगों को. बावजूद इसके प्रधानमंत्री जीडीपी के बारे में बोले जा रहे हैं. सरकार ने मकान बनाने वाले मटेरियल के भी दाम बढ़ा दिए हैं. जिसकी वजह से आम जनता या फिर गरीब लोग अपने मकान भी नहीं बना पा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के मोटे-मोटे नेता ये कह रहे हैं कि शक्कर कम खाना चाहिए.

बीजापुर में भी हल्लाबोल

जिला कांग्रेस कमेटी बीजापुर ने कांग्रेस भवन के सामने ‘हल्ला बोल’ अभियान के तहत चीनी सत्याग्रह का आयोजन किया. विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मौन रखकर महंगाई के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

विधायक विक्रम शाह मंडावी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से मौन प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस अध्यक्ष लालू राठौर ने कहा कि महंगाई का सीधा असर आम परिवारों की रसोई पर पड़ता है. जरूरी सामान महंगा होने से सीमित आय वाले परिवारों के सामने घर चलाना चुनौती बनता जा रहा है.

लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं. चीनी सत्याग्रह के माध्यम से बढ़ती महंगाई का विरोध किया गया है. हम सरकार से मांग करते हैं कि महंगाई कम करें और जनता को राहत दें. महंगाई को लेकर हमारा सत्याग्रह आगे भी जारी रहेगा- विक्रम शाह मंडावी,विधायक बीजापुर

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