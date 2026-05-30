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हसदेव से जनगणना तक कांग्रेस का हमला, बैज बोले- अडानी के लिए कटेंगे जंगल, पानी मांगने पर हो रही हत्या

छत्तीसगढ़ में जंगल, जनगणना और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है.

CONGRESS ATTACK ON BJP
दीपक बैज की प्रेस वार्ता (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 30, 2026 at 9:07 AM IST

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Updated : May 30, 2026 at 9:20 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों पेड़ों की बलि दी जा रही है. वहीं मंदिर हसौद हत्या कांड को लेकर भाजपा पर सत्ता के अहंकार का आरोप लगाया. इसके साथ ही जनगणना के आंकड़ों में फेरबदल कर सरकार अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है.

हसदेव में फिर पेड़ों की कटाई का आरोप

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने केते एक्सटेंशन कोल परियोजना को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि यह परियोजना हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित है, जहां 1742 हेक्टेयर सघन वन क्षेत्र मौजूद है. बैज के मुताबिक इस परियोजना के लिए 7 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे. उन्होंने कहा कि खदान राजस्थान विद्युत मंडल को मिली है, लेकिन इसकी खुदाई का ठेका अडानी समूह के पास है.

दीपक बैज की प्रेस वार्ता (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस का आरोप है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के जंगलों की बलि दी जा रही है. बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक भी पेड़ काटने का विरोध करेगी. उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2022 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से हसदेव में नई खदान नहीं खोलने और पेड़ों की कटाई रोकने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा था. इसके बावजूद सरकार राज्य के हितों की अनदेखी कर रही है.

मंदिर हसौद हत्याकांड पर भाजपा घिरी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पानी मांगने पर भाजपा पार्षद द्वारा हत्या किया जाना बेहद भयावह घटना है. उन्होंने कहा कि राजधानी से लगे मंदिर हसौद में पानी की समस्या इतनी गंभीर हो गई कि शिकायत करने वाले लोगों की हत्या कर शव को रेत में दफना दिया गया. बैज ने इसे भाजपा नेताओं के सत्ता के अहंकार का उदाहरण बताते हुए कहा कि एक दिन पहले सीतापुर विधायक द्वारा तहसीलदार की पिटाई की घटना सामने आई थी. वहीं सुशासन तिहार के दौरान भाजपा के मंत्री, विधायक और सांसद अधिकारियों को धमकाते नजर आए. उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रही है और अब पानी मांगना भी गुनाह बन गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं का व्यवहार लगातार आक्रामक और हिंसक होता जा रहा है.

जनगणना के आंकड़ों में फेरबदल का आरोप

दीपक बैज ने सरकार पर जनगणना के वास्तविक आंकड़ों में बदलाव करवाने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों द्वारा जुटाए गए तथ्यों को बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. बैज ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिन परिवारों के पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो है लेकिन गैस भरवाने की आर्थिक स्थिति नहीं होने से चूल्हे पर खाना बन रहा है, उनके आंकड़े बदले जा रहे हैं. इसी तरह जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला या जिनके घर में शौचालय नहीं है, उनके वास्तविक तथ्यों में भी बदलाव कराया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश कर रही है.

"आंकड़ों से छेड़छाड़ देशद्रोह जैसा अपराध"

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों से छेड़छाड़ करना देशद्रोह जैसा गंभीर अपराध है. उन्होंने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आने वाले वर्षों की विकास योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबों के कल्याण की नीतियां तय होती हैं. बैज ने कहा कि यदि आंकड़े ही गलत होंगे तो योजनाएं भी गलत बनेंगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब एवं वंचित वर्ग को होगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जनगणना प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं और यदि किसी भी स्तर पर आंकड़ों में हेराफेरी की गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी.

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Last Updated : May 30, 2026 at 9:20 AM IST

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