कोल स्कैम में फंसे आईएएस समीर विश्नोई पर कोर्ट का डंडा, संपत्ति की बिक्री पर लगाई रोक
कोयला घोटाले के आरोप में जेल में बंद आईएएस समीर विश्नोई की मुश्किलें बढ़ गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 5:03 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ कोल लेवी स्कैम के आरोपों में घिरे आईएएस समीर विश्नोई की संपत्तियों को कोर्ट ने अटैच कर दिया है. EOW ने अपनी जांच में समीर विश्नोई के 4 करोड़ की 9 अतिरिक्त अवैध अचल सम्पत्तियों का पता लगाया. जिसके बाद अटैचमेंट की कार्रवाई के लिए विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, रायपुर में आवेदन प्रस्तुत किया गया था. विशेष न्यायालय, रायपुर ने सुनवाई के बाद समीर विश्नोई की सभी अचल सम्पत्ति के अचैटमेंट का आदेश जारी कर दिया है. प्रोविजनल अटैचमेंट आदेश जारी होने के बाद समीर विश्नोई द्वारा अर्जित की गई अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
EOW ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया
EOW की इस कार्रवाई से प्रशासनिक हलकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत हुआ है. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने धारा 13 (1)बी, 13 (2) पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित 2018 के तहत केस दर्ज किया है.
कोल स्कैम के आरोपी हैं समीर विश्नोई
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समीर विश्नोई कोयला स्कैम के प्रमुख आरोपी हैं. उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक सम्पत्ति का अपराध पंजीबद्ध किया है. समीर विश्नोई ने अपने परिवार के सदस्यों एवं विभिन्न फर्मों के नाम पर करोड़ों रूपये की अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की है. समीर विश्नोई के कोयला लेवी स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 5 अचल सम्पत्तियों की प्रोविजनल अटैचमेंट की कार्रवाई की गई है.
इससे पहले EOW ने सौम्या चौरसिया के अवैध अचल संपत्तियों के कुर्की की कार्रवाई कोर्ट के आदेश से कराई है. EOW में दर्ज अपराध के तहत अन्य आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.