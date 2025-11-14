Bihar Election Results 2025

किसानों के लिए साय सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 10:55 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शुक्रवार को 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक रुप से मंज़ूरी दे दी है. इस मंजूरी के बाद राज्य में एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचाई के दायरे में आ जाएगी. छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना बोर्ड की 33वीं बैठक की अध्यक्षता के दौरान सीएम साय ने इन सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

राज्य की सिंचाई क्षमता को बढ़ाना मकसद: बैठक में राज्य की सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर में सुधार लाने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को मज़बूत करने पर चर्चा हुई. इस दौरान सीएम साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे हासिल करने के लिए सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है.

सिंचित क्षेत्र में वृद्धि से किसानों को सीधा लाभ होगा, भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति अधिक कुशलता से सुनिश्चित की जा सकेगी. मैदानी इलाकों और आदिवासी बहुल सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई. हमारा मकसद किसानों को सिंचाई नेटवर्क मुहैया कराना है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सिंचाई और भूजल स्तर पर हुई चर्चा: इस मीटिंग में सरगुजा, बस्तर सहित मैदानी इलाकों तक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और उनके लाभों की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि प्रदेशभर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जाएगी.

सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है मकसद: इन परियोजनाओं के माध्यम प्रदेश में लगभग 01 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी. सभी 14 परियोजनाओं के बारे में जानकारी इस प्रकार है

  • बस्तर जिले के अंतर्गत देउरगांव बैराज सह उदवहन सिंचाई परियोजना
  • बस्तर जिले के अंतर्गत मटनार बैराज सह उद्धवहन सिंचाई परियोजना
  • रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग में महानदी पर मोहमेला सिरपुर बैराज योजना
  • अहिरन से गाजरीनाला जल संवर्धन निर्माण (खारंग अहिरन लिंक परियोजना) कार्य
  • बिलासपुर जिले के कोटा विकासखण्ड अंतर्गत छपराटोला फीडर जलाशय परियोजना
  • कुम्हारी जलाशय जल क्षमता वृद्धि (जलावर्धन) योजना के अंतर्गत समोदा बैराज से कुम्हारी जलाशय तक पाइप लाइन बिछाने का कार्य
  • दुर्ग जिले के विकासखण्ड धमधा के सहगांव उद्धवहन सिंचाई योजना
  • खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में लमती फीडर जलाशय एवं नहरों का निर्माण कार्य
  • राजनांदगांव जिले में स्थित मोहारा एनीकट में पेय जल हेतु चौकी एनीकट से मोहारा एनीकट तक पाइप लाइन के माध्यम से जल प्रदाय योजना
  • जशपुर जिले के मैनी नदी में बगिया बैराज सह दाबयुक्त उद्ववहन सिंचाई योजना की स्वीकृति
  • जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव बांगों परियोजना अंतर्गत परसाही दाबयुक्त उद्ववहन सिंचाई परियोजना
  • कोरबा जिले के अंतर्गत मड़वारानी बैराज निर्माण सह उदवहन सिंचाई योजना
  • गरियाबंद जिले के पैरी परियोजना के अंतर्गत सिकासार जलाशय से कोडार जलाशय लिंक नहर (पाईप लाईन) योजना
  • बिलासपुर जिले के खारंग जलाशय योजना के तहत पाराघाट व्यपवर्तन योजना

इन योजनाओं को लेकर सरकार ने कहा यह सभी प्रोजेक्ट के शुरू और पूरे होने के बाद छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सुविधा में इजाफा होगा. सीएम साय ने प्रस्तावित परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और लाभों की समीक्षा की और अधिकारियों को राज्य भर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं.

