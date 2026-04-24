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पंचायत के दम पर विकसित भारत की नींव होगी मजबूत, सीएम ने पंच से मुख्यमंत्री तक के सफर को किया याद

अपने भाषण में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत स्तर से की. सीएम साय ने कहा कि उन्होंने पंच और सरपंच की जिम्मेदारिया निभाई. सीएम साय ने कहा कि गांव में काम करने से जो अनुभव मिलता है, वही आगे की राजनीति और नेतृत्व के लिए मजबूत आधार बनता है. उनका मानना है कि पंचायत से निकले प्रतिनिधि ही जमीनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझते हैं और समाधान भी प्रभावी तरीके से दे सकते हैं.

रायपुर : राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभव साझा करते हुए, पंचायत को विकास की सबसे मजबूत कड़ी बताया है . पंचायत पदाधिकारी सम्मेलन में उन्होंने डबल इंजन सरकार के जरिए गांव में समग्र विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा किया है.

अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का दावा

सीएम साय ने स्पष्ट कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता के बिना गांव का विकास संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब पंचायत स्तर पर उसका सही क्रियान्वयन होगा. स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में पंचायत की भूमिका को उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताया और इसे विकसित भारत की नींव से जोड़ा.

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय को ग्रामीण विकास का प्रमुख आधार बताते हुए, कई योजनाओं का जिक्र किया . उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीणों को पक्के घर मिल रहे हैं . प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है और अटल डिजिटल सेवा केदो के जरिए गांव में बैंकिंग पेंशन और अन्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही है.साथ ही महतारी सदन जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम भी हो रहा है.

पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम (ETV BHARAT)

जल जीवन मिशन पर फोकस

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.उन्होंने जल जीवन मिशन 2.0 का उल्लेख करते हुए कहा कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचना सरकार की प्राथमिकता है.इसमें पंचायत की जिम्मेदारी बेहद अहम है.उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी से ही योजनाओं का सही क्रियान्वयन संभव होगा.

सुशासन पर सरकार का जोर- सीएम साय

सीएम साय ने सुशासन तिहार के जरिए गांव-गांव में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाने की बात कही .उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की, साथ ही मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के तहत सरचार्ज माफी और अतिरिक्त रियायत का जिक्र करते हुए कहा कि इससे ग्रामीणों को राहत मिल रही है और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाना जरूरी है.कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न नवाचार आधारित प्रोजेक्ट्स और स्टालों का अवलोकन किया .मेगा स्वास्थ्य शिविर, नवजात हृदय रोग पहचान, देहदान जागरूकता और महिला आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट्स को उन्होंने सराहा.उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार ग्रामीण विकास को नई दिशा दे रहे हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहे हैं.

रायपुर के कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय (ETV BHARAT)

इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी.पत्रकारों से चर्चा करते हुए साय ने कहा कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायत पदाधिकारी का सम्मेलन आयोजित हुआ.जिला प्रशासन के द्वारा अनेक नवाचार किये जा रहे हैं.जिनके अंतर्गत स्टॉल निरीक्षण एवं लोगों को पुरस्कृत करने का अवसर मिला. सीएम साय ने इसके लिए जिला प्रशासन का आभार जताया.