ETV Bharat / state

सिंगापुर से छत्तीसगढ़ को 45600 करोड़ का निवेश प्रस्ताव, कागज पर नहीं ठोक बजाकर हो रही हैं चीजें, धरातल पर दिखेगा परिणाम- सीएम विष्णुदेव साय

रायपुर: सिंगापुर से वापस लौटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सिंगापुर इंडिया नेटवर्क फ़ॉर ग्रोथ फोरम 2026 में जो भी विषय रखे गए उसमें छत्तीसगढ़ को बड़े निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर में औद्योगिक निवेश के लिए जो मीटिंग थी उसमें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को नामित किया था और उसी के तहत वे पदाधिकारियों के साथ वहां गए थे.

सीएम साय ने कहा कि सिंगापुर में छत्तीसगढ़ को 45600 करोड़ के प्रत्यक्ष निवेश का प्रस्ताव मिला है, जिसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव एनर्जी कैपिटल ग्लोबल का है जो 100 मेगावाट का डाटा सेंटर कैंपस विकसित करेगा. इसमें 41750 करोड़ रुपए का निवेश होगा. प्रदेश के युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण देने के लिए सिंगापुर की ITE Education Services के साथ एमओयू किया गया. वहीं एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ₹350 करोड़ का नया निवेश प्रस्ताव भी मिला. इसके साथ ही सिंगापुर यात्रा में छत्तीसगढ़ को मिले एफडीआई निवेश प्रस्तावों की राशि बढ़कर ₹43,600 करोड़ हो गई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन दिनों में कई निवेशकों के साथ चर्चा हुई. राज्य के प्रस्ताव और नई उघोग नीति पर निवेशकों के साथ चर्चा हुई. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की निवेश-अनुकूल नीतियों, सुधारों और बेहतर कारोबारी वातावरण की जानकारी दी गई है. बैठक में टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, एग्रीबिजनेस, एक्वाकल्चर और फूड सेक्टर में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि मिटिंग में कई बड़ी कंपनिया शामिल हुई हैं, इनमें 15 से अधिक वैश्विक कंपनियों में TCS, SMBC, Tolaram Group, Agrocorp, Indian Ocean Group और Blue Aqua के प्रतिनिधि शामिल थे.

सीएम ने कहा कि हमने विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य और उसके बारे में लोगों के सामने रखा है. उन्हें छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण भी दिया है. निवेश प्रस्ताव के दौरान उन कंपनियों से भी चर्चा हुई है जो कृषि के क्षेत्र में 22 देश में काम करती हैं, जिसमें दाल, तिलहन, काजू जैसे उत्पाद को बड़ा बाजार मिलेगा. इससे छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना को गति मिलेगी.अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्पाद को पहचान मिलेगी और बाजार और बड़ा होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो प्रस्ताव हमें मिले हैं वह सभी छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी स्थापित होंगे. नई उद्योग पॉलिसी लाने के बाद 823000 करोड़ से ज्यादा के निवेश MOU हुए हैं और उनमें से अधिकांश काम धरातल में शुरू भी हो गए हैं. सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है. एआई डाटा सेंटर का काम शुरू हो गया है, निफ्ट नाइलेट कंपनियां भी आ गई है. हम जो भी काम कर रहे हैं वह ठोक बजाकर कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पर चीज नहीं लिखी जा रही हैं, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को यह बताना चाहता हूं कि निवेश के जो भी काम हो रहे हैं उनके परिणाम भी अब दिखने लगेंगे.