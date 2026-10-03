ETV Bharat / state

SING फोरम 2026 में शामिल होने सिंगापुर पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय, विदेशी निवेश को लुभाना मकसद

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर शनिवार को सिंगापुर पहुंचे. यहां पर वे विदेश मंत्रालय द्वारा SING फोरम 2026 में शामिल होंगे. सिंगापुर पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया.

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रथम SING फोरम 2026 में सहभागिता के लिए छत्तीसगढ़ को नमित किया गया है. सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ को अपनी उपलब्धियों को पेश करने का मौका मिलेगा. इसके जरिए विकास की अपार संभावनाओं और निवेश के आकर्षक अवसरों को वैश्विक निवेशकों के समक्ष सीएम साय प्रस्तुत करेंगे.

सीईओ राउंडटेबल में सीएम साय होंगे शामिल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ की ओर से सहभागिता करेंगे. फोरम के दौरान आयोजित CEO राउंडटेबल में वे सिंगापुर के प्रमुख निवेशकों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा करेंगे. इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रमुखता से रखा जाएगा.

राज्य सरकार का दृढ़ प्रयास है कि नई औद्योगिक नीति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, सुदृढ़ अधोसंरचना, कुशल मानव संसाधन तथा उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश प्वाइंट के रूप में स्थापित किया जाएगा. वैश्विक निवेश मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

सीएम साय के सिंगापुर दौरे और SING फोरम 2026 में सहभागिता छत्तीसगढ़ के लिए काफी अहम है. इससे वैश्विक निवेशकों के समक्ष छत्तीसगढ़ की विकास संभावनाओं और निवेश के अवसरों को बल मिलेगा.