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गले में मांदर लटकाकर CM साय ने किया पारंपरिक नृत्य, जशपुर में करम परब में दिखी जनजातीय संस्कृति की झलक

जशपुरनगर: फरसाबहार विकासखंड के ग्राम बनगांव में आंचलिक करम पूजा महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ. इसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने करम राजा की पूजा-अर्चना के साथ ही मांदर भी बजाया और नर्तक दलों के साथ पारंपरिक नृत्य करते दिखे.

महोत्सव में जिले के कई क्षेत्रों से पहुंचे 6 हजार से अधिक उरांव समाज के लोगों ने सामूहिक नृत्य किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम बनगांव में सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए, अखड़ा निर्माण और सीसी रोड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की. इसके साथ ही सहसपुर में मिनी स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा की.

मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में जनजातीय वीर नायकों का योगदान अतुलनीय रहा है. रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गेंद सिंह और वीर बुधु भगत जैसे महान नायकों ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास में अमिट स्थान बनाया है.

करम परब हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, गौरवशाली परंपरा और पूर्वजों की अमूल्य धरोहर का प्रतीक है. हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन जीने की जो परंपरा विकसित की, वह आज भी प्रासंगिक है. युवा पीढ़ी अपनी भाषा, लोकगीत, लोकनृत्य और पारंपरिक पर्वों से जुड़ी रहे, तभी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सकेगी .- विष्णुदेव साय, सीएम

मुख्यमंत्री ने उरांव समाज के इतिहास से जुड़े रोहतासगढ़ के प्रसंग को साझा करते हुए बताया कि मुगलों के साथ युद्ध के दौरान समाज की महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर हथियार उठाए और युद्ध में विजय प्राप्त की थी. उन्होंने जनी शिकार परंपरा का उल्लेख करते हुए इसे उरांव समाज की महिलाओं के साहस और वीरता का प्रतीक बताया. यह परंपरा प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होती है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजाया मांदर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीएम ने अपने गुरु भी किया याद

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने गुरु स्वर्गीय धनपति पंडा को भी याद किया. उन्होंने बताया कि बचपन में पिता के निधन के बाद उन्होंने उनसे गुरु दीक्षा ली और उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े. उन्होंने कहा कि समाज की वास्तविक उन्नति आधुनिक शिक्षा और विकास के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों एवं सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में है.

मुख्यमंत्री साय ने कई निर्माण कार्यों की घोषणा की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी सरकार की योजनाएं और उपलब्धि गिनाई

मुख्यमंत्री ने योजनाओं को लेकर बताया कि महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त के रूप में प्रदेश की 67 लाख 40 हजार 410 पात्र महिलाओं के खातों में 632 करोड़ 63 लाख 67 हजार 750 रुपए अंतरित किए गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 1600 पक्के आवास तैयार हो रहे हैं. किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है. भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. रामलला दर्शन योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश के 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन कर चुके हैं.