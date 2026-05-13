ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सीएम के कारकेड में कम हुई गाड़ियां, 13 की जगह हुई 8, मंत्रियों विधायकों के लिए भी लागू होगा नियम

सीएम विष्णुदेव साय ने ये भी कहा कि आने वाले समय में उनके काफिले में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर विशेष जोर दिया जाएगा.

PRIME MINISTER MODI APPEAL
सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 1:06 PM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है. आज रायपुर में हो रही बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में सीएम साय छोटे काफिले के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे.

सीएम के काफिले में पहले थी 13 गाड़ियां, अब 8

बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने कहा "पश्चिम एशिया में वॉर की स्थिति है और उससे पूरा विश्व प्रभावित है. हमारा देश भारत भी उससे प्रभावित हो रहा है. हमारे प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया है कि डीजल पेट्रोल की खपत कम करें. सोना की खरीदी कम करें. विदेश यात्रा भी कम करें. उसका पालन हमने भी किया है. सुरक्षा और वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया. हमने अपने कारकेड में कटौती की है. अब गाड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई है. आने वाले समय में ईवी पर विशेष जोर दिया जाएगा."

सीएम विष्णुदेव साय का काफिला (ETV Bharat Chhattisgarh)

विष्णुदेव साय ने ईंधन संरक्षण और संसाधनों के संयमित उपयोग का आह्वान भी किया. सीएम ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है. इसी भावना से प्रेरित होकर राज्य शासन द्वारा शासकीय स्तर पर ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में ठोस पहल की जा रही है.

REDUCTION IN CM CONVOY
सीएम के काफिले में कटौती (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएम की दूसरे मंत्रियों, विधायकों से अपील

सीएम ने ये भी कहा कि उनके आधिकारिक दौरे के दौरान अब सिर्फ जरूरी वाहनों को ही कारकेड में शामिल किया जाएगा. साय ने दूसरे मंत्रियों, विधायकों और निगम-मंडलों के पदाधिकारियों से भी निजी और सरकारी संसाधनों के संयमित उपयोग का आग्रह किया.

ईवी का ज्यादा से ज्यादा होगा इस्तेमाल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शासकीय परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में भी काम करेगी. इसके तहत सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में परिवर्तित करने की दिशा में काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल ईंधन की बचत करेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

सीएम की आम लोगों से भी अपील

साय ने प्रदेशवासियों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने और अनावश्यक निजी वाहनों के उपयोग से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर हम बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं.

रायपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक शुरू, सीएम साय सहित सभी मंत्री और विधायक शामिल
पश्चिम एशिया संकट पर एक्शन में सरकार: खर्च में कटौती पर जोर, बुला सकती है सर्वदलीय बैठक
दुनियाभर में खर्च कटौती पर जोर, एशिया में कई देशों ने उठाए सख्त कदम
Last Updated : May 13, 2026 at 1:26 PM IST

TAGGED:

CHHATTISGARH CM
सीएम के काफिले में कटौती
REDUCTION IN CM CONVOY
पीएम मोदी की अपील
PRIME MINISTER MODI APPEAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.