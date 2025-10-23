मुख्यमंत्री साय से मिले पंजाब के 2 मंत्री, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समारोह का दिया निमंत्रण
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पंजाब के मंत्रियों ने मुलाकात की.
Published : October 23, 2025 at 3:13 PM IST
रायपुर: गुरुवार को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पंजाब सरकार के दो मंत्रियों ने मुलाकात की. राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुण्डियन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने उनके आवास में मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के विशेष कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया.
कार्यक्रम का महत्व: यह विशेष कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, त्याग और मानवता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में देशभर से श्रद्धालु, संत महात्मा और अलग-अलग राज्यों के लोग शामिल होंगे. इसका उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को समाज में फैलाना है.
मुख्यमंत्री का उत्तर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंजाब के मंत्रियों का धन्यवाद किया और कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के धर्म, मानवता और समानता के आदर्श आज भी प्रेरणा देते हैं. उन्होंने कहा कि उनका बलिदान सिर्फ सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अमर संदेश है. इससे हमें सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए.
दोनों राज्यों के बीच सहयोग: मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के आयोजन की प्रशंसा की और इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं.