ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री साय से मिले पंजाब के 2 मंत्री, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समारोह का दिया निमंत्रण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पंजाब के मंत्रियों ने मुलाकात की.

Invitation From Punjab to CM Sai
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पंजाब के मंत्रियों ने मुलाकात की. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 23, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: गुरुवार को रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से पंजाब सरकार के दो मंत्रियों ने मुलाकात की. राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुण्डियन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने उनके आवास में मुलाकात की. उन्होंने मुख्यमंत्री को गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के विशेष कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया.

कार्यक्रम का महत्व: यह विशेष कार्यक्रम गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान, त्याग और मानवता के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में देशभर से श्रद्धालु, संत महात्मा और अलग-अलग राज्यों के लोग शामिल होंगे. इसका उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को समाज में फैलाना है.

Invitation From Punjab to CM Sai
गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समारोह का दिया निमंत्रण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मुख्यमंत्री का उत्तर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंजाब के मंत्रियों का धन्यवाद किया और कहा कि गुरु तेग बहादुर जी के धर्म, मानवता और समानता के आदर्श आज भी प्रेरणा देते हैं. उन्होंने कहा कि उनका बलिदान सिर्फ सिख समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अमर संदेश है. इससे हमें सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए.

दोनों राज्यों के बीच सहयोग: मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की. मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के आयोजन की प्रशंसा की और इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं.

छत्तीसगढ़ राजभवन में दीपावली मिलन समारोह, राज्यपाल और सीएम ने प्रदेश के विकास की कामना की
बिहार विधानसभा चुनाव : बघेल के महागठबंधन की जीत के दावे पर सीएम साय का पलटवार
बघेल बोले- नक्सलियों का आंकलन करना ठीक नहीं लेकिन अभी वे बैकफुट पर, स्थापना दिवस पर दी बधाई, बीजेपी सरकार की गिनाई खामियां

TAGGED:

CHHATTISGARH CM SAI
GURU TEG BAHADUR
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
पंजाब सरकार
INVITATION FROM PUNJAB TO CM SAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.