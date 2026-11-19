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छत्तीसगढ़िया समाज पर अभद्र टिप्पणी: छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग

सख्त कार्रवाई की मांग ( ETV Bharat )

रायपुर: बीते दिनों सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़िया समाज के खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और धमकी भरा बयान देने का मामला सामने आया. छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी महिला मधुबाला गिरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

छत्तीसगढ़िया समाज पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुई शिकायत छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने कहा, "हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है. इस वीडियो में मधुबाला गिरी नामक महिला ने छत्तीसगढ़िया समाज के लिए अत्यंत आपत्तिजनक, अशोभनीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. वीडियो में समाज को जाहिल-गंवार और अनपढ़ कहने के साथ-साथ खुली धमकियां भी दी गई हैं. 6 नंबर की चप्पल का निशान गाल पर पड़ेगा जैसे उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इससे सामाजिक सौहाद्र बिगड़ने की आशंका है. आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.''