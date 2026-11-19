छत्तीसगढ़िया समाज पर अभद्र टिप्पणी: छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने पुलिस कमिश्नर से की शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग
कथित वीडियो में महिला ने आपत्तिजनक, अशोभनीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, ऐसा आरोप लगाया गया है. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 3:32 PM IST
रायपुर: बीते दिनों सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़िया समाज के खिलाफ अपमानजनक, दुर्भावनापूर्ण और धमकी भरा बयान देने का मामला सामने आया. छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने इस संबंध में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी महिला मधुबाला गिरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
छत्तीसगढ़िया समाज पर अभद्र टिप्पणी करने पर हुई शिकायत
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने कहा, "हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है. इस वीडियो में मधुबाला गिरी नामक महिला ने छत्तीसगढ़िया समाज के लिए अत्यंत आपत्तिजनक, अशोभनीय और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है. वीडियो में समाज को जाहिल-गंवार और अनपढ़ कहने के साथ-साथ खुली धमकियां भी दी गई हैं. 6 नंबर की चप्पल का निशान गाल पर पड़ेगा जैसे उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इससे सामाजिक सौहाद्र बिगड़ने की आशंका है. आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.''
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी का आरोप
सिविल सोसायटी का कहना है, "इस प्रकार के बयानों से संपूर्ण छत्तीसगढ़िया समाज के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची है. सोशल मीडिया पर वीडियो के व्यापक प्रसार के कारण विभिन्न वर्गों के बीच कटुता फैल रही है. जिससे राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में लोक शांति भंग होने और कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है."
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने प्रशासन से मांग की है कि वायरल वीडियो और डिजिटल साक्ष्यों का तत्काल संज्ञान लेकर निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 196: विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता और वैमनस्य को बढ़ावा देना (गैर-जमानती) धारा 352: लोक शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना. धारा 353: लोक क्लेश और सामाजिक वैमनस्य फैलाने वाले बयान (गैर-जमानती) धारा 351 आपराधिक धमकी देना. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम: की सुसंगत कड़ी धाराएं लगाई जाएं.
सोसायटी ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे तत्वों पर समय रहते सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं. ताकि प्रदेश का सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनी रहे. जिस महिला को लेकर यह आरोप लगा है फिलहाल उनका पक्ष अभी सामने नहीं आया है.
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