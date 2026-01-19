ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने NMC भंग करने की मांग की, चिकित्सा शिक्षा के गिरते स्तर पर जताई नाराजगी

रायपुर : देश में चिकित्सा शिक्षा की गिरती गुणवत्ता और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की कार्यप्रणाली को लेकर विवाद गहरा गया है. छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर NMC को तत्काल भंग करने की मांग की है.







'कट ऑफ लिस्ट घटाना काला अध्याय'



छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने बताया कि NEET PG के कट-ऑफ को घटाकर माइनस 40 करने का निर्णय चिकित्सा जगत के लिए एक 'काला अध्याय' है. राष्ट्रपति को भेजी गई याचिका में डॉ. सोलंकी ने कहा कि NMC का गठन चिकित्सा शिक्षा के मानकों को ऊपर उठाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके विपरीत आयोग ने 'योग्यता' (Merit) का उपहास उड़ाया है. पत्र में तर्क दिया गया है कि कट-ऑफ को शून्य से भी नीचे (-40) ले जाना न केवल पेशेवर गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि भविष्य में कम योग्य विशेषज्ञों के माध्यम से आम नागरिकों के जीवन को खतरे में डालता है.

NMC भंग करने की मांग







राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील

धारा 55 का उपयोग : केंद्र सरकार NMC अधिनियम, 2019 की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर आयोग को तुरंत भंग करे.

निजी हितों को बढ़ावा : आरोप लगाया गया है कि आयोग गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर तैयार करने के बजाय निजी संस्थानों की सीटें भरने को प्राथमिकता दे रहा है.



