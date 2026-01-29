ETV Bharat / state

UGC 2026 के नए नियमों को रद्द करने की मांग, प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने लिखा पत्र

UGC 2026 के नए नियमों को रद्द करने की मांग, प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने लिखा पत्र

sc decision on ugc guidelines
यूजीसी एक्ट 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 29, 2026 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा प्रस्तावित Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations–2026 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है. छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्र भेजा है.

UGC 2026 के नए नियमों को रद्द करने की मांग

छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने पत्र में लिखा गया है कि वर्ष 2026 के ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता बढ़ाने के उद्देश्य से लाए जाने का दावा करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह अपने घोषित लक्ष्य से भटके हुए प्रतीत होते हैं. संस्था का आरोप है कि यह व्यवस्था शिक्षा में गुणवत्ता और निष्पक्षता को बढ़ाने के बजाय राजनीतिक लाभ का साधन बन सकती है.

यूजीसी एक्ट 2026 (ETV Bharat)

हायर एजुकेशन संस्थानों में समानता बढ़ाने के उद्देश्य से लाए जाने का दावा करते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह अपने घोषित लक्ष्य से भटके हुए प्रतीत होते हैं: डॉ. कुलदीप सोलंकी, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक

छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की मांग

छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने स्पष्ट किया है कि "यदि उच्च शिक्षा में वास्तविक समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है, तो विश्वविद्यालयों को जाति और धर्म से निरपेक्ष रखते हुए चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाना चाहिए.

sc decision on ugc guidelines
यूजीसी एक्ट 2026 (ETV Bharat)

जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के गिनाए नुकसान

छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक ने पत्र में यह भी लिखा है कि पिछले 75 वर्षों से लागू जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था के कारण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रतिभा का क्षरण, ब्रेन ड्रेन और शोध और नवाचार के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति न होने जैसी समस्याएं सामने आई है. संस्था ने सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि यदि उच्च शिक्षा में किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता हो, तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर नए और संतुलित मापदंड तय किए जाए.



सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने की कही बात

छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के संयोजक डॉ कुलदीप सोलंकी ने पत्र में यह भी लिखा है कि इस मुद्दे को लेकर जन असंतोष बढ़ रहा है, जिससे सामाजिक असंतुलन और कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है. अंत में छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने केंद्र सरकार से UGC के 2026 के इन नियमों को तत्काल रद्द करने की मांग दोहराई है.

TAGGED:

UGC ACT 2026
SUPREME COURT
SC DECISION ON UGC GUIDELINES
छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी
यूजीसी एक्ट 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.