रायपुर समेत 3 जिलों में पाइपलाइन से मिलेगी गैस, सिलेंडर भराने की झंझट खत्म, सिटी गैस परियोजना की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना केवल गैस सुविधा नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मजबूत पहल है. छत्तीसगढ़ अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है और ऐसे समय में यह योजना विकास की नई उपलब्धि है.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किया है. इस दौरान उन्होंने सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई और पहली पाइपलाइन गैस उपभोक्ता पूनम चौबे से बात कर नई सुविधा की जानकारी भी ली.

अब घरों तक पाइपलाइन से गैस

अब मेट्रो शहरों की तरह घरों और दुकानों में डीपीएनजी (डोमेस्टिक पाइप्ड नेचुरल गैस) के जरिए सीधे पाइपलाइन से गैस मिलेगी. इसके साथ ही परियोजना के तहत वाहनों के लिए सीएनजी भी उपलब्ध होगी. इससे ईंधन खर्च कम होगा, प्रदूषण घटेगा जिससे पर्यावरण को फायदा मिलेगा.

इससे होंगे ये फायदे

सिलेंडर भरवाने की झंझट खत्म

ज्यादा सुरक्षा

समय और मेहनत की बचत

सीएनजी से सस्ता और कम प्रदूषण

हरित और स्मार्ट छत्तीसगढ़ की ओर

मुख्यमंत्री ने एचसीजी समूह से रायपुर के साथ बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में भी जल्द सीएनजी स्टेशन नेटवर्क बढ़ाने की अपेक्षा जताई. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि शहरों से लेकर गांवों तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचें. विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलें, इसलिए ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छ ईंधन अपनाने की अपील की.

किन जिलों में शुरू हुई योजना?

सिटी गैस परियोजना फिलहाल रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद जिलों में शुरू की गई है. यहां घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पाइपलाइन से पीएनजी और वाहनों को सीएनजी की सुविधा मिलेगी.

हरित छत्तीसगढ़, स्मार्ट छत्तीसगढ़ की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है.