धर्म स्वतंत्रता विधेयक से मसीही समाज नाराज, सूरजपुर में निकाली रैली
हाल में छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित धर्म स्वतंत्रता विधेयक से मसीही समाज खफा है. इस विधेयक का विरोध जारी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 6, 2026 at 10:49 PM IST
सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में धर्म स्वतंत्रता विधेयक का विरोध जारी है. सोमवार को भी जिले के कई शहरों में इस विधेयक को लेकर मसीही समाज ने विरोध किया.सूरजपुर में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 के विरोध में मसीही समाज के लोगों ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है. यह रैली ईसाई आदिवासी महासभा और संयुक्त मसीही सेवा समिति सूरजपुर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए.
रैली के बाद प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.रैली में शामिल लोगों ने राज्यपाल से मांग की है कि इस विधेयक पर हस्तक्षेप करते हुए पुनर्विचार कराया जाए, ताकि सभी नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार सुरक्षित रह सकें.
धर्म स्वतंत्रता विधेयक से मौलिक अधिकारों का हनन-मसीही समाज
मसीही समाज के लोगों का कहना है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2026 सत्र में छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पारित किया गया है, जो संविधान की भावना के विपरीत है. समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि भारत के संविधान की उद्देशिका में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का स्पष्ट उल्लेख है. उनका कहना है कि यह विधेयक मौलिक अधिकारों का हनन है.
समाज के लोगों ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है. सर्वोच्च न्यायालय भी विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस अधिकार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर चुका है. लेकिन छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 में धर्म के आचरण और प्रचार को भी धर्म परिवर्तन की श्रेणी में रखते हुए प्रतिबंधित करने की बात कही गई है, जो संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है.