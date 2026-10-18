तीन साल के मासूम से क्रूरता, छत्तीसगढ़ बाल आयोग सख्त, माता-पिता पर होगी कार्रवाई
बाल आयोग की अध्यक्ष पहुंचीं अस्पताल और बाल गृह, कहा- बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं, माता और सौतेले पिता गिरफ्तार
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 18, 2026 at 5:22 PM IST
रायपुर: रायपुर के पंडरी क्षेत्र में तीन साल के मासूम समेत दो बालकों के साथ मारपीट के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. मारपीट का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि बच्चों की मां और उसके सौतेले पिता पर लगा है.
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मेकाहारा अस्पताल और बाल गृह पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल की जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
तीन साल के मासूम को आई थीं गंभीर चोटें
जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर को चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से बच्चों के साथ मारपीट की सूचना मिली थी. मामले में तीन वर्षीय और आठ वर्षीय बालकों के साथ मारपीट किए जाने की जानकारी सामने आई. तीन साल के बच्चे को गंभीर चोटें आने के बाद 16 अक्टूबर को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया. वर्तमान में बच्चे का स्वास्थ्य ठीक बताया गया है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा अस्पताल पहुंचीं और बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ली. इसके बाद उन्होंने बाल गृह पहुंचकर दूसरे बालक की सुरक्षा एवं देखभाल की स्थिति का जायजा लिया. वहीं, छह वर्षीय बालिका को सुरक्षित देखभाल के लिए मातृछाया में रखा गया है.
माता और सौतेले पिता गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बच्चों की माता और सौतेले पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आयोग ने भी 15 अक्टूबर को प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की थी. अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को बच्चों के संरक्षण, काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए जरूरी कदम उठाने तथा मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
बच्चों की काउंसलिंग, मानसिक संबल देने पर जोर
मारपीट जैसी घटनाओं का असर बच्चों के मन पर भी पड़ सकता है. ऐसे में उन्हें सुरक्षित वातावरण देने के साथ मानसिक और भावनात्मक सहयोग उपलब्ध कराना जरूरी है. इसी उद्देश्य से उनकी काउंसलिंग की जा रही है, ताकि वे घटना से जुड़े डर और तनाव से उबर सकें. बच्चों की सुरक्षा के साथ उनके बेहतर भविष्य और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
चाइल्ड हेल्पलाइन से समय पर मिल रही जानकारी
आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न थानों और संबंधित संस्थानों में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित कराने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. इससे बच्चों के साथ हिंसा और प्रताड़ना के मामलों की सूचना समय पर मिल रही है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो पा रही है.
बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि
आयोग का कहना है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके विरुद्ध हिंसा एवं शोषण की घटनाओं पर त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करना प्राथमिकता है. इस मामले में भी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.