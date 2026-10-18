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तीन साल के मासूम से क्रूरता, छत्तीसगढ़ बाल आयोग सख्त, माता-पिता पर होगी कार्रवाई

बाल आयोग की अध्यक्ष पहुंचीं अस्पताल और बाल गृह ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: रायपुर के पंडरी क्षेत्र में तीन साल के मासूम समेत दो बालकों के साथ मारपीट के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. मारपीट का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि बच्चों की मां और उसके सौतेले पिता पर लगा है.

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने मेकाहारा अस्पताल और बाल गृह पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल की जानकारी ली. उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और मामले में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.