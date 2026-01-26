ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस 2026 :छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने दी तिरंगे को सलामी, सरगुजा से बस्तर तक देशभक्ति के रंग में रंगे लोग

छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने दी तिरंगे को सलामी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

हमारे साथ ही बने अनेक देश चाहे वो आसपास के देश जो भी हो वहां लोकतंत्र कमजोर हो गया. लेकिन भारत देश में आप देखेंगे. लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है.यह भारत की पुरानी परंपरा सदियों पुरानी परंपरा और भारत के मानस के आधार पर बने, हमारे संविधान के परिपालन के कारण हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम

सरगुजा में विजय शर्मा ने ली परेड की सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंबिकापुर में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय पीजी कालेज मैदान में आयोजित किया गया. प्रदेश के गृह मंत्री एवं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने झंडा फहराया.इस दौरान डिप्टी सीएम ने परेड की सलामी ली और स्कूली छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी. इस दौरान प्रशासन ने शहीद परिवारों सहित उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया. 'भारत का लोकतंत्र और भी हो रहा मजबूत' इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का संदेश पढ़कर जनता को सुनाया. इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि जितने भी जवान हैं मैंने उन सबको देखा उनके चेहरे पर उमंग देख हमारे भारतीय लोकतंत्र के दृढ़ता का, हमारे भारतीय लोकतंत्र के आगे बढ़ने का प्रमाण है. आज जब 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं. यह देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और अधिक मजबूत हो रहा है.

जगदलपुर में अरुण साव ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जगदलपुर/सरगुजा /दुर्ग/गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है. प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जनप्रतिनिधियों ने तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी.छत्तीसगढ़ के बस्तर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री अरुण साव ने तिरंगा ध्वज फहराया. इसके बाद परेड की सलामी ली. इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय का संदेश बस्तरवासियों को पढ़कर सुनाया.

गौरेला पेंड्रा मरवाही में भव्य आयोजन

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गौरेला पेंड्रा मरवाही के गुरुकुल परिसर में भव्य आयोजन हुआ. पर्यटन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली.इसके बाद मंत्री ने सीएम साय के संदेश पढ़कर सुनाया.इसके बाद प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं.

पुलिस और होमगार्ड जवानों ने दी प्रस्तुतियां

समारोह के दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी एवं स्कूली दलों ने आकर्षक परेड प्रस्तुत दी. कार्यक्रम स्थल को राष्ट्रीय ध्वज एवं रंग-बिरंगी सजावट से सजाया गया था, जिससे पूरे परिसर में देशभक्ति का वातावरण बना रहा. इस अवसर पर जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, पुलिस अधीक्षक मनोज खिलारी सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, शिक्षक, छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे.

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान

समारोह के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शासकीय सेवकों, विद्यार्थियों समेत अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया.कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ.

दुर्ग में केंद्रीय मंत्री ने ली परेड की सलामी

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भव्य समारोह आयोजित किया गया. केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली.

छत्तीसगढ़ में जनप्रतिनिधियों ने दी तिरंगे को सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेमेतरा में सांसद ने ली परेड की सलामी

बेमेतरा के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल खेल मैदान में आज 77वां गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया.कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल शामिल हुए. विजय बघेल ने तिरंगा फहराने के बाद परेड की सलामी ली.सांसद विजय बघेल ने बेमेतरा स्काउट गाइड और पुलिस की परेड का निरीक्षण किया.इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम जारी संदेश का वाचन किया. जिसमें राज्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख था.

बेमेतरा में विजय बघेल ने फहराया तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद परिवारों के परिजनों को सम्मानित किया. साथ ही, जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी बेहतर सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित किया.