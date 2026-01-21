ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आबकारी नीति सहित कई अहम विकास के मुद्दों पर बड़े फैसले लिए गए.

CABINET MEETING
छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कैबिनेट की आज अहम बैठक सीएम के सिविल लाइन आवास के दफ्तर पर हुई. कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. इसके साथ ही कई अहम फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए.

कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले

आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन आज बैठक में किया गया. इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले (ETV Bharat)

शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया जाएगा

नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित किये जाने के लिए श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए, सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भू-खण्ड का आबंटन लीज के रूप में एकमुश्त 90 वर्षाें के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

एसव्हीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्था है, जो वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत तथा वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित है, जोकि एक लाख से अधिक छात्रों को प्रति वर्ष प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल कार्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करता है. वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैकिंग में इस संस्था को 52वां रैंक मिला है. नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी.

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होगा एमओयू

नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू का फैसला लिया गया है. इससे राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्ट-अप इको सिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू अहम होगा.

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के 68 केन्द्र संचालित है, जिनमें 60 भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केन्द्रों के माध्यम से आगामी तीन से पांच सालों में डोमेन विशेष के 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देंगे.

राज्य सरकार द्वारा छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं तथा उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केन्द्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर, स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा.

स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाएगा मजबूत

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों को सुदृढीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन के लिए जरूरी फैसले लिए गए.

साल के अंतिम दिन साय कैबिनेट की बैठक, ‘ईयर एंडर’ से जुड़े फैसलों पर रहेगी सबकी नजर

साय कैबिनेट के बड़े फैसले, तेंदूपत्ता से ऑटो एक्सपो तक राहत, निवेश और कानून-व्यवस्था पर अहम निर्णय

तातापानी महोत्सव 2026: तीन दिवसीय आयोजन की तैयारियां तेज, सीएम कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल

TAGGED:

COUNCIL OF MINISTERS DECISION
CHHATTISGARH EXCISE POLICY
CHIEF MINISTER VISHNU DEO SAI
CIVIL LINES
CABINET MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.