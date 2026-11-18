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अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़, बदलेगी गांवों की पेयजल व्यवस्था, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के चार बड़े फैसले

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण नलजल व्यवस्था के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है. वहीं, अबूझमाड़ के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने के लिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण और माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है.

साय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन नियम 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त होंगे और जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नई व्यवस्था लागू की जाएगी. इसमें केंद्र सरकार के सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलेगी. हालांकि, इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी. वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. लगातार दो साल तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये अतिरिक्त देने का भी प्रावधान किया गया है.सरकार के इस फैसले से छोटी पंचायतों को आर्थिक मदद मिलेगी और गांवों में नियमित पेयजल आपूर्ति के साथ जल प्रबंधन की जवाबदेही भी बढ़ेगी.

साय कैबिनेट के चार बड़े फैसले (ETV Bharat Chhattisgarh)

अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों को 40.98 करोड़ की सौगात, रामकृष्ण मिशन कॉलेज को मिलेगा अनुदान

साय कैबिनेट का दूसरा बड़ा फैसला अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है. सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG वर्ग के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा आर्थिक प्रावधान किया है. कैबिनेट ने रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी है.

इस महाविद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किया जाना है. इसके संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए आगामी तीन वर्षों में लगभग 40 करोड़ 98 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.इसके साथ ही कॉलेज को अनुदान देने के लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था स्थापना एवं विनियमन अधिनियम 2006 के निर्धारित मापदंडों में भी छूट देने का फैसला लिया गया है. इसका सीधा फायदा अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को मिलेगा. उन्हें अपने क्षेत्र के नजदीक बेहतर उच्च शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी. इससे आदिवासी समाज के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

आदिवासी विद्यार्थियों की शिक्षा पर खर्च होंगे 40.98 करोड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)

राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह, 24 हजार वर्गफीट से ज्यादा जमीन आवंटित

कैबिनेट ने बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी अहम फैसला लिया है. राजनांदगांव जिले में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24 हजार 90 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी.

नए भवन में विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा. सरकार के इस कदम से बच्चों को बेहतर वातावरण और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. साथ ही उनके सुधार और पुनर्वास की व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय, विद्यार्थियों को मिलेगी राहत

राजनांदगांव को शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिली है. कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी.