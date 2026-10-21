Breaking: चंडीगढ़ के ताज होटल में मिला छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन का शव, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी
चंडीगढ़ के ताज होटल में 56 वर्षीय दीपक कुमार मित्तल का शव मिला है. दीपक की पहचान छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन के रूप में हुई है.
Published : October 21, 2026 at 2:53 PM IST
चंडीगढ़: सेक्टर-17 के ताज होटल में 56 वर्षीय दीपक कुमार मित्तल का शव मिला है. दीपक छत्तीसगढ़ का रहने वाला था. पुलिस और फोरेंसिक टीम में पूरे मामले की जांच कर रही है. दीपक का शव सेक्टर-16 अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली करण का खुलासा होगा.
चंडीगढ़ के ताज होटल में छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन की मौत: ईटीवी भारत से बात करते हुए चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि "मृतक की पहचान दीपक कुमार को रूप में हुई है. जो छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन हैं. दीपक यहां अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में आए थे, अभी मौत क्यों और कैसे हुई है. इस पर कुछ कहना मुश्किल है."
शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान: चंडीगढ़ की एसएसपी ने बताया कि मौत की असल वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही हो पाएगा. हालांकि उन्होंने कहा कि मृतक के शरीर पर किसी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल पाएगा.
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