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Breaking: चंडीगढ़ के ताज होटल में मिला छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन का शव, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

Chhattisgarh Deepak Death ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: सेक्टर-17 के ताज होटल में 56 वर्षीय दीपक कुमार मित्तल का शव मिला है. दीपक छत्तीसगढ़ का रहने वाला था. पुलिस और फोरेंसिक टीम में पूरे मामले की जांच कर रही है. दीपक का शव सेक्टर-16 अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली करण का खुलासा होगा.

चंडीगढ़ के ताज होटल में छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन की मौत: ईटीवी भारत से बात करते हुए चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने बताया कि "मृतक की पहचान दीपक कुमार को रूप में हुई है. जो छत्तीसगढ़ के बिजनेसमैन हैं. दीपक यहां अपने किसी बिजनेस के सिलसिले में आए थे, अभी मौत क्यों और कैसे हुई है. इस पर कुछ कहना मुश्किल है."