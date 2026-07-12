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पंडरी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की मांग, सीएम साय से मिला सराफा व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल

सूरत और जयपुर की तर्ज पर रायपुर को सर्राफा हब बनाने की मांग साय सरकार से की गई है.

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सर्राफा कारोबारियों ने सीएम साय से की मुलाकात (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 12, 2026 at 7:14 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ को सराफा व्यापार का राष्ट्रीय हब बनाने की मांग तेज हो गई. पंडरी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाए जाने को लेकर सर्राफा व्यापारियों ने शनिवार देर रात सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की. सर्राफा व्यापारियों के इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने की . इस अवसर पर सर्राफा व्यापारियों ने सीएम साय को ज्ञापन सौंपा है.

पंडरी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने की मांग

मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में सराफा करोबारियों ने पंडरी में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने की मांग की है. व्यापारियों ने कहा कि पंडरी पुराना बस स्टैंड की भूमि पहले से शासकीय भूमि है. नया भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे समय और पैसे की भी बचत होगी. NH-30, जीई रोड और रिंग रोड-1 के जंक्शन पर होने से एयरपोर्ट 15 मिनट, रेलवे स्टेशन 10 मिनट और नवा रायपुर 25 मिनट में पहुंचा जा सकता है. पूरे छत्तीसगढ़ से ग्राहक 2 घंटे में यहां पहुंच सकेंगे. इससे पंडरी सर्राफा का हब बन सकेगा.

रायपुर बन सकता है सर्राफा हब

सीएम को सौंपे गए पत्र में सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कहा गया कि खुला परिसर, चारों तरफ सड़क और पास में पुलिस कंट्रोल रूम होने से CCTNS से सीधा कनेक्शन संभव है. इससे बीमा कंपनियां भी प्रीमियम कम करेंगी. सदर-मालवीय रोड की ट्रैफिक समस्या का समाधान भी होगा. पंडरी में 5 एकड़ से ज्यादा जगह में मल्टीलेवल बेसमेंट पार्किंग बनने से शादी-ब्याह के सीजन में 10 हजार ग्राहक भी आएं तो ट्रैफिक नहीं रुकेगा.

जयपुर और सूरत की तरह बनेगी रायपुर की पहचान

जयपुर का ज्वेलरी पार्क और सूरत का डायमंड बोर्स की तरह यह पार्क रायपुर की पहचान बनेगी. इससे निवेशक, टूरिस्ट और बड़े ब्रांड आकर्षित होंगे. नया रायपुर की इमेज को बल मिलेगा. संगठित मार्केट बनने से बिलिंग 100% होगी. हॉलमार्किंग और रिफाइनरी एक जगह होने से टैक्स लीकेज बंद होगा. अनुमान है कि सालाना 200-300 करोड़ का अतिरिक्त GST कलेक्शन हो सकेगा.

एक छत के नीचे होंगी कई सुविधाएं

एक छत के नीचे ट्रेनिंग सेंटर, CAD-कैम लैब और डिजाइन इंस्टीट्यूट खोलकर स्थानीय सुनारों के बच्चों को आधुनिक ज्वेलरी डिजाइन सिखाई जा सकेगी. इससे मेक इन छत्तीसगढ़ को धार मिलेगी. पार्क में म्यूजियम, एग्जीबिशन हॉल और फैशन शो की जगह से सराफा उत्सव आयोजित होगा तो होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड इंडस्ट्री को भी फायदा होगा. PPP मॉडल पर बनाकर सरकार को किराया/लीज से नियमित आय होगी.

इस मौके पर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन AIJGF से जुड़ा पत्र भी सीएम साय को सौंपा गया है. इस पत्र में बताया गया कि AIJGF की विधिक टीम द्वारा तैयार SOP का परीक्षण एवं अनुमोदन बिहार पुलिस के DGP द्वारा किया गया है. बिहार में लागू होने से ज्वेलर्स एवं पुलिस प्रशासन दोनों को स्पष्टता मिली है. प्रतिनिधि मंडल ने अनुरोध किया कि बिहार में लागू इस SOP को छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जाए. ताकि ईमानदार ज्वेलर्स को अनावश्यक कानूनी परेशानियों से राहत मिल सके.

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