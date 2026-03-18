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छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अहम दिन: भर्ती घोटालों पर सख्ती, कई बड़े विधेयकों पर होगी चर्चा

सरकार कानूनों के जरिए सख्ती दिखाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में है.

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छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 18, 2026 at 9:27 AM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. प्रश्नकाल से लेकर भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाले विधेयक तक, कई बड़े मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी. सरकार जहां कानूनों के जरिए सख्ती दिखाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति में है.

प्रश्नकाल से होगी कार्यवाही की शुरुआत

सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जिसमें सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे और मंत्रियों द्वारा उनके जवाब दिए जाएंगे. यह सत्र हमेशा की तरह सरकार की जवाबदेही तय करने का अहम जरिया रहेगा.

महत्वपूर्ण रिपोर्ट सदन के पटल पर

आज सदन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट सहित अन्य अहम दस्तावेज पेश किए जाएंगे. इसके साथ ही रेरा (RERA) की वार्षिक रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी, जिससे राज्य में प्रशासनिक पारदर्शिता पर चर्चा की संभावना है.

वन कटाई और तकनीकी शिक्षा में गड़बड़ी पर उठेगा मुद्दा

नियम 138 के तहत सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा. इसमें वन क्षेत्रों में अवैध पेड़ कटाई और भारी वाहनों के संचालन का मुद्दा उठेगा.साथ ही तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अनियमितताओं को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

जनहित की कई याचिकाएं होंगी पेश

विधायकों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े जनहित के मुद्दे सदन में रखे जाएंगे. इनमें खेल अकादमी खोलने, सड़कों और पुल-पुलिया निर्माण, स्कूलों के उन्नयन और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने जैसी मांगें शामिल हैं. इससे साफ है कि स्थानीय विकास के मुद्दे भी आज सदन में गूंजेंगे.

भर्ती घोटालों पर सख्ती, सरकार लाएगी बड़ा विधेयक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज भर्ती और व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर रोक लगाने वाला महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेंगे. यह कानून परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

कर्मचारी चयन मंडल और अन्य विधेयकों पर भी चर्चा

सदन में कर्मचारी चयन मंडल से जुड़े विधेयक के साथ-साथ विनियोग विधेयक 2026 पर भी विचार किया जाएगा. इसके अलावा भू-राजस्व संहिता संशोधन, नगर एवं ग्राम निवेश संशोधन और गृह निर्माण मंडल संशोधन जैसे अहम बिलों पर भी चर्चा और पारित होने की संभावना है.

सरकार vs विपक्ष, आज दिखेगा सियासी टकराव

एक ओर सरकार विकास और पारदर्शिता के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है, वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोल सकता है. ऐसे में आज का दिन सदन में राजनीतिक बहस और टकराव से भरा रह सकता है.

कुल मिलाकर, छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज का सत्र न सिर्फ कानून निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी गर्म रहने वाला है. अब देखना होगा कि सरकार अपने एजेंडे को कितनी मजबूती से आगे बढ़ा पाती है और विपक्ष किस तरह से उसे चुनौती देता है.

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