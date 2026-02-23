ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2026: राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकताएं गिनाईं, बस्तर समेत इन क्षेत्रों पर फोकस

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2026 ( ETV Bharat Chhattisgarh )

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने स्वागत किया. इसके बाद गवर्नर रमेन डेका ने अभिभाषण पढ़ा.