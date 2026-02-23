ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र 2026: राज्यपाल का अभिभाषण, सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकताएं गिनाईं, बस्तर समेत इन क्षेत्रों पर फोकस

राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के अष्टम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 23, 2026 at 2:17 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ. विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने स्वागत किया. इसके बाद गवर्नर रमेन डेका ने अभिभाषण पढ़ा.

राज्यपाल के अभिभाषण का मूल पाठ

  1. छत्तीसगढ़ ने विकसित राज्य की ओर अपना नया सफर शुरू किया है. सामूहिक प्रयत्न और संकल्प से निश्चित रूप से हम वर्ष 2047 तक विकसित राज्य का लक्ष्य प्राप्त करेंगे.
  2. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंत्योदय का कल्याण है. मातृ शक्ति को सशक्त बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है. इसी सोच के साथ इस वर्ष को ‘महतारी गौरव वर्ष‘ के रूप में मनाया जा रहा है.
  3. इस वर्ष 25 लाख 24 हजार किसानों से समर्थन मूल्य पर 141.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया और 33 हजार 431 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. सरकार ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत होली से पहले किसानों को 10 हजार 292 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया है.
  4. छत्तीसगढ़ के 24 लाख 72 हजार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है. राज्य के 5 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना‘ के तहत सालाना 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं.
  5. छत्तीसगढ़ में कोदो और रागी जैसे मिलेट्स की खेती में बड़ी संभावना है और इसके बीजों के आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मेरी सरकार प्रयासरत है. वनांचल जैविक खेती के लिए सबसे अनुकूल हैं और इससे स्थानीय किसानों के लिए बड़े लाभ की संभावनाएं खुलेंगी. प्रदेश में 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हो रही है.
  6. सहकारिता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है. इस ताकत से लोगों को जोड़ते हुए ‘सहकार से समृद्धि योजना‘ के तहत 488 नवीन डेयरी समितियों का गठन किया गया है. दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से महासंघ द्वारा दूध का क्रय मूल्य 35 रुपए से बढ़ाकर 36 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है.
  7. मत्स्यपालन के क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं हैं. कांकेर जिला देश भर में इस क्षेत्र में मॉडल जिला बना है.
  8. विकसित छत्तीसगढ़ का आधार सिंचाई परियोजनाएं हैं. पिछले दो वर्षों में सरकार ने प्रदेश में 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता की वृद्धि की है, जिससे राज्य में कुल विकसित सिंचाई क्षमता 21 लाख 76 हजार हेक्टेयर हो गई है. 73 हजार हेक्टेयर से अधिक सिंचाई सुविधा में विस्तार एवं पुनर्स्थापन के लिए 477 सिंचाई योजनाओं के लिए 1874 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है.
  9. ‘महतारी वंदन योजना‘ के माध्यम से हर महीने एक-एक हजार रुपए की राशि प्रदेश की लगभग 69 लाख महिलाओं के खाते में जमा कर रहे हैं. अबतक 24 किश्तों में 15 हजार 596 करोड़ रूपए जमा किए गए हैं.
  10. ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना‘ के अंतर्गत फरवरी 2026 में राज्यभर में एक साथ 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया. यह भव्य आयोजन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ, जो प्रदेश के लिए गौरव का विषय है. इस आयोजन की एक और उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही कि आत्मसमर्पित नक्सलियों के 6 जोड़ों का विवाह भी इसी योजना के तहत कराया गया, जो विश्वास, पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव का सशक्त संदेश है.
बस्तर में नक्सलवाद अंत की ओर

  1. बीते दो वर्षों में माओवादी आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में बड़ी सफलता प्राप्त की है. दो वर्षों में 532 माओवादी न्यूट्रलाइज किए गए, 2704 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और 2004 माओवादी गिरफ्तार किये गये. सरकार ने आत्मसमर्पण की बेहतर पालिसी बनाई है, जिसके फलस्वरूप भटके हुए युवा अब मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं. हथियार छोड़कर संविधान की प्रति हाथों में थाम रहे हैं। प्रदेश तेजी से माओवादी आतंक से मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है.
  2. जिन धुर नक्सल प्रभावित इलाकों को माओवाद से मुक्त किया गया है, वहां ‘नियद नेल्ला नार योजना‘ के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं. इस योजना में 17 विभागों की भागीदारी है और शासन की 25 कल्याणकारी योजनाओं तथा 18 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जा रहा है.
  3. बस्तर में विकास के लिए कनेक्टिविटी को विशेष प्राथमिकता दी गई है. 146 सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों के लिए 1109 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है. कई महत्वपूर्ण सड़क और पुलों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अनेक कार्य प्रगति पर हैं.
  4. बीजापुर जिले में बीजापुर-आवापल्ली-जगरगुण्डा तथा बीजापुर-मोदकपाल-तारलागुड़ा, सुकमा जिले में गादीरास से मनकापाल, नारायणपुर जिले में गारपा से कच्चापाल, गारपा से आकाबेड़ा सड़कों के निर्माण के साथ ही बासागुड़ा-धरमावरम्-पामेड़ मार्ग में चिंतावागु नदी में, नेलसनार-गंगालूर मार्ग में मरी नदी, तुमका नदी तथा मिंगाचल नदी में तथा पेदारास से डोलेरास में फूल नदी पर पुलों का निर्माण पूर्ण किया गया है.
  5. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 728 मोबाइल टॉवर चालू किए गए हैं। साथ ही 449 मोबाइल टॉवरों को 4जी में अपग्रेड किया गया। गांवों तक डीटीएच कनेक्शन पहुंचा है और रात को हाई मास्ट लैंप से गांव जगमगाने लगे हैं.
  6. वनाधिकार पत्र जारी करने के संबंध में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल स्थान पर है. अब तक प्रदेश में 4 लाख 83 हजार 222 व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र, 48 हजार 251 सामुदायिक वनाधिकार पत्र तथा 4 हजार 396 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र जारी किए गए हैं. पिछले दो साल में 4659 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र, 97 सामुदायिक वन अधिकार पत्र तथा 89 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र इस प्रकार कुल 4,845 वन अधिकार पत्र वितरित किये गये हैं.
  7. तेंदूपत्ता संग्रहण मूल्य 4 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े 5 हजार रुपए कर दिया गया है. प्रदेश की 31 फीसदी आबादी जनजातीय है। मेरी सरकार जनजातीय उत्थान के लिए प्राथमिकता से काम कर रही है.
  8. आदिम जाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अब ऑनलाइन पोर्टल से दी जा रही है. वर्ष 2025-26 से नई व्यवस्था लागू कर समय पर भुगतान सुनिश्चित किया गया है.
  9. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोसमबुडा को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान और 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है.
  10. ओडिशा के सुंदरगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2025 में छत्तीसगढ़ ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने कुल 162 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया.
  11. जनजातीय संस्कृति को सहेजने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. लगातार दूसरे साल भी बस्तर पंडुम का सफल आयोजन किया गया. इस साल बस्तर पंडुम में विधाओं की संख्या 7 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। पिछले साल बस्तर पंडुम में जहां 47 हजार कलाकारों ने पंजीयन कराया, वहीं इस साल यह संख्या बढ़कर 54 हजार 745 हो गई.
  12. देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली है. ट्राइबल गेम्स के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सुंदर जनजातीय संस्कृति की झलक भी देश दुनिया को दिखेगी.

18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत

  1. पहली ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किये और इन पर तेजी से काम चल रहा है. आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने 15 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य रखा है. चालू वित्तीय वर्ष में 10 माह की अवधि में सर्वाधिक 5 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कर छत्तीसगढ़ ने देश में कीर्तिमान स्थापित किया है.
  2. युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान की है, साथ ही विभिन्न विभागों में करीब 32 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है.
  3. छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प देश भर में प्रसिद्ध रहा है. चांपा की कोसा की साड़ियों की धूम तो विदेशों में भी है. सरकार ने नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया है.
  4. अटल नगर नवा रायपुर में पहले अंतरिक्ष केंद्र की शुरुआत से बच्चों के सपनों को नई उड़ान मिली है और छत्तीसगढ़ अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ रहा है. ‘अंतरिक्ष संगवारी’ पहल से विद्यार्थियों, किसानों और युवाओं को लाभ होगा, रोजगार बढ़ेंगे और इसे हर जिले तक फैलाया जाएगा.
  5. नवा रायपुर में साइंस सिटी स्थापित की जा रही है. सूरजपुर जिले के प्रतापपुर और मायापुर में जहां कर्क रेखा गुजरती है, वहां एस्ट्रो पार्क बनाया जा रहा है. स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष से जुड़े प्रयोगों की सुविधा देने के लिए बस्तर और सरगुजा में नेशनल काउंसिल ऑफ सांइस म्यूजियम कोलकाता के सहयोग से मोबाइल साइंस लैब की स्थापना की जा रही है.
  6. इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र में 683 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जो देश में सर्वाधिक है.
  7. सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार काम कर रही है. पर्यावरण जागरूकता से नई पीढ़ी को भी जोड़ना बेहद आवश्यक है. इसके लिए ईको क्लब के माध्यम से कार्य किया जा रहा है.
  8. सरकार ने इज आफ डूइंग बिजनेस और इज आफ लिविंग के मुताबिक 400 से अधिक रिफार्म्स किये हैं.
  9. नई औद्योगिक नीति के कारण अब तक 7 लाख 83 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आये हैं. यह निवेश सेमीकंडक्टर, आईटी, फार्मा, एआई जैसे क्षेत्रों में भी आ रहे हैं.
  10. युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 बनायी है. इस नीति से प्रदेश में स्टार्टअप के लिए शानदार इकोसिस्टम तैयार होगा.
  11. प्रधानमंत्री का फोकस टीयर-2 और टीयर-3 सिटी पर है. सरकार स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में नवा रायपुर, रायपुर और दुर्ग-भिलाई को शामिल कर विकास के लिए संकल्पित भाव से काम कर रही है.
  12. आईटी हब, एआई हब, फार्मा हब, टैक्सटाइल पार्क आदि के माध्यम से मेरी सरकार नवा रायपुर में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने पर पुख्ता काम कर रही है.

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य पर फोकस

  1. नवा रायपुर में मेरी सरकार ने बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ एमओयू किया है. 680 करोड़ रुपये की लागत से यहां 300 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा. यह अस्पताल गरीबों को बेहतर और सुलभ इलाज उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
  2. ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना‘ के तहत प्रदेश में 81 लाख परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाये हैं. 4 लाख 96 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाये गये हैं। इस योजना के माध्यम से पिछले दो वर्ष में 31 लाख 44 हजार से अधिक क्लेम प्रकरणों में 4 हजार 551 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है.
  3. ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना‘ के तहत पिछले दो वर्ष में 2 हजार 273 मरीजों के उपचार के लिए 62 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है.
  4. राज्य की 4106 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो गई हैं. उपचार सफलता दर 92 प्रतिशत हो गई है.
  5. सिकल सेल की समस्या से निपटने के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है. सिकल सेल के निराकरण की दिशा में बेहतर कार्य करने में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य है.
  6. 5 नए मेडिकल कॉलेज जशपुर, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं दंतेवाड़ा जिले में स्थापित किए जा रहे हैं. इससे राज्य में एमबीबीएस की 250 सीटों की वृद्धि हुई है. एमबीबीएस की पढ़ाई हिन्दी माध्यम में भी कराई जा रही है. 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज, 9 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जा रही है.
  7. पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न कैडरों में 1639 पदों पर नियुक्ति की गई है और 2300 पदों पर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.

रेल सड़क को लेकर परियोजनाएं

  1. 51 हजार करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं. जगदलपुर से रावघाट रेल मार्ग जुड़ जाने से बस्तर के विकास में तेजी आएगी. केके (कोत्तावलसा से किरंदुल) रेल लाइन के दोहरीकरण का काम तेजी से चल रहा है. बस्तर के विकास के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण होगी.
  2. डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन की मंजूरी मिल गई है तथा कोरबा-अंबिकापुर रेल लाइन के सर्वेक्षण और डीपीआर का काम चल रहा है. धरमजयगढ़-लोहरदगा तथा खरसिया-नवा रायपुर-परमालकसा रूट से औद्योगिक केन्द्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे प्रदेश के आर्थिक प्रगति में तेजी आएगी.
  3. रायपुर-विशाखापट्नम और रायपुर-धनबाद दो नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है. पिछले दो वर्षों में 8 हजार 92 करोड़ रूपए की लागत के 4 हजार 878 किलोमीटर लंबाई की 919 सड़कें, 188 पुल और 19 भवन स्वीकृत किए गए हैं
  4. ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना‘ में 2426 किलोमीटर लम्बाई की 774 सड़कों की स्वीकृति मिली है. पिछले दो वर्षों में 1731 करोड़ रूपए की लागत से 9 राष्ट्रीय राजमार्गों में 241 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया गया है.
  5. ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना‘ शुरू की गई है. पहले चरण में 57 मार्गाों में बसों का संचालन किया जा रहा है और इनसे 330 गांवों को पहली बार यात्री बस सुविधा मिली है.
  6. अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का शुभारंभ किया गया है. सरकार रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के एयरपोर्ट के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार काम कर रही है. रायपुर एयरपोर्ट में कार्गो सुविधा शुरू कराई गई है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है.
  7. ‘मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना‘ के तहत सवा पांच सौ करोड़ रुपए की राशि से तेजी से नगरीय निकायों का ढांचा उन्नत किया जा रहा है.
  8. प्रदेश को पॉवर हाउस के रूप में तैयार किया जा रहा है. एनर्जी समिट का आयोजन भी किया गया, जिसमें साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए.

सौर एनर्जी से छत्तीसगढ़ में फैलेगा उजियारा

  1. साल 2025-26 में 15 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों के लिए 30 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने के लिए लगभग 5 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है.
  2. ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना‘ का लाभ प्रदेश के नागरिकों को देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
  3. हमारा प्रदेश खनिज संसाधनों से समृद्ध है. लीथियम ब्लाक आवंटित करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य है. रेत खदानों की नीलामी में पारदर्शिता बरतने ई-नीलामी प्रक्रिया को अपनाया गया है.

ई-फाइल की व्यवस्था

  1. सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता को अपनाया है. लालफीताशाही को रोकने ई-फाइल की व्यवस्था लागू की है. बायोमीट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू हुआ है.
  2. राजस्व विभाग सीधे आम जनता के सरोकारों से जुड़ा है. जनता को राहत देने के लिए तकनीक को अपनाते हुए बड़े सुधार किये हैं. रजिस्ट्री को सरल और सुगम बनाने सुधार किये हैं. इस दिशा में की गई 10 क्रांतिकारी पहल से रजिस्ट्री अब सरल, सहज और पारदर्शी हो गई है.

चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण

  1. छत्तीसगढ़ में साहित्य की समृद्ध परंपरा हमेशा से रही है. सरकार ने ‘रायपुर साहित्य उत्सव‘ का आयोजन किया, जिसमें देशभर के प्रसिद्ध साहित्यकारों ने भाग लिया.
  2. सरकार चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण भी कर रही है. हमारी समृद्ध छालीवुड इंडस्ट्री को अब शूटिंग की बेहतरीन लोकेशन मिल सकेगी और इससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा समृद्ध होगा.
  3. छत्तीसगढ़ अब तेजी से वैश्विक टूरिज्म के नक्शे में अपनी जगह बना रहा है. बस्तर के धुड़मारास को यूएन टूरिज्म संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है. बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर साइट के रूप में चुना गया है. ‘स्वदेश दर्शन योजना‘ के माध्यम से कवर्धा जिले के भोरमदेव और जशपुर जिले के मयाली को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है.
  4. साल 2047 तक प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए अंजोर विजन डाक्यूमेंट बनाया गया है. यह सरकार की सोच का ब्लू प्रिंट है. इस पर आगे बढ़ते हुए तेजी से विजन डाक्यूमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलतापूर्वक काम हो रहा है.
