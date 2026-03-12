ETV Bharat / state

महतारी वंदन से ‘सियान गुड़ी’ तक: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग के लिए 11,763 करोड़ मंजूर, जानिए किस योजना के लिए कितनी राशि

महिला-बाल विकास, समाज कल्याण विभाग के लिए 11,763 करोड़ की अनुदान मांगें पारित. 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा.

Women and Child Development Budget
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग के लिए 11,763 करोड़ की अनुदान मांगें पारित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 8:56 PM IST

4 Min Read
रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए करीब 11 हजार 763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं. मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग के बजट पर चर्चा के बाद अनुदान मागें पारित हुईं.

महतारी वंदन योजना से 70 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में बताया कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है. अब तक 25 किश्तों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है.

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य-पोषण के लिए बड़े प्रावधान

मंत्री ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये और मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये और पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं.

किशोरियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए योजनाएं

राजवाड़े ने बताया कि किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए किशोरी बालिका योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं छात्राओं की स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुचिता योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है.

बेटियों के भविष्य के लिए शुरू होगी रानी दुर्गावती योजना

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने और बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार रानी दुर्गावती योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके लिए इस साल के बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

महिला सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर और सखी निवास

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी योजनाओं के संचालन के लिए भी पर्याप्त बजट प्रावधान किया है. साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और जनजागरूकता कार्यक्रमों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है.

समाज कल्याण विभाग का बजट 59 प्रतिशत बढ़ा

समाज कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 59 प्रतिशत अधिक है. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदेश में करीब 21 लाख 76 हजार हितग्राहियों को पेंशन का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसके लिए 1402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘सियान गुड़ी’ डे-केयर सेंटर

राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए बजट में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए 6 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

दिव्यांगजनों और अन्य वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान

मंत्री ने बताया कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विशेष विद्यालयों के संचालन, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है. इसके अलावा उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.

TAGGED:

CHHATTISGARH BUDGET 2026
MAHTARI VANDAN YOJANA
CHHATTISGARH ASSEMBLY BUDGET
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभाग
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT BUDGET

