छत्तीसगढ़ 2026-27 बजट: विभाग की क्या होगी प्राथमिकता, 6 जनवरी से मंत्री देंगे जानकारी, पहली बार बनी यह योजना

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार 2026-27 के मुख्य बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. इसके तहत विभाग में तेजी से काम किया जा रहा है. वहीं बजट बनाने के लिए इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने नए नियम को लागू किया है. विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे पहले विभाग अध्यक्षों की आकलन और समीक्षा को शामिल किया जाएगा, उसके बाद विभागीय सचिव की प्राथमिकताओं को उसमें शामिल किया गया है. यह दो चरण का काम छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने पूरा कर लिया है. ऐसा पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ सरकार बजट बनाने से पहले मंत्रियों से उनके विभाग में होने वाले काम की प्राथमिकता को जानेगी और फिर उसके बाद विभाग के बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा.

छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 को अंतिम रूप दिया जा रहा है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री देंगे जानकारी: वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के मुख्य बजट की तैयारियां अंतिम रूप में पहुंच गई हैं. इसके लिए पहले विभाग के अध्यक्षों से चर्चा करके उसे बजट के प्राथमिक आकलन में रख लिया गया है. उसके बाद विभाग के सचिव से चर्चा करने के बाद प्राथमिकता के आधार पर विभाग में होने वाले काम की सूची तैयार कर ली गई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहली बार यह नियम बनाया गया है कि बजट को अंतिम रूप देने से पहले विभागों के मंत्रियों की भी राय को इसमें शामिल करना है ताकि विभाग में किस काम को मंत्री प्राथमिकता के आधार पर चाहते हैं उसे उसमें रखा जा सके. जनहित वाली उपयोगी सुविधाओं के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन रहे इसके लिए किस तरह से विभाग में योजनाओं के लिए बजट तैयार किया जाए इसको शामिल किया गया है.

6 जनवरी 4 मंत्री से होगी चर्चा: वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए बजट को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों से चर्चा 6 जनवरी से शुरू की जाएगी. 6 जनवरी को चार मंत्रियों से उनके विभाग के बजट को लेकर चर्चा की जाएगी.