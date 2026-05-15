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छत्तीसगढ़ निकाय पंचायत उपचुनाव 2026, आप प्रदेश प्रभारी का आज से दौरा, चुनावी तैयारी पर फोकस

आप के प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत का 5 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, आगामी चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे.

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छत्तीसगढ़ निकाय पंचायत उपचुनाव 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 11:55 AM IST

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रायपुर: आम आदमी पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश प्रभारी मुकेश अहलावत आज 5 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं. वे प्रदेश के 4 नगर पंचायत चुनाव क्षेत्रों का दौरा कर संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे. स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे.

15 मई को शाम 4 बजे नगर पंचायत घुमका में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक है. इस बैठक में संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और आगामी नगर पंचायत चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

निकाय और पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी

पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल 2 दिन पहले ही राजनांदगांव पहुंच गए हैं. वे लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. उन्होंने लोकसभा, जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर घुमका नगर पंचायत चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा की है.

हम घुमका नगर पंचायत को लेकर एक बेहतर विकल्प भाजपा कांग्रेस के अलावा देंगे. इसे अब घुमका की जनता को तय करना है कि वो परम्परागत राजनीति को नकार कर काम की राजनीति को विकल्प बनाएंगे. हम मजबूती से इस नगर पंचायत में चुनाव लड़कर जीत दर्ज करेंगे. क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर कार्य करेंगे- उत्तम जायसवाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, आप

आप नेताओं का कहना है कि नगर पंचायत चुनाव को लेकर संगठन पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है. प्रदेश प्रभारी के इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होगा.

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