ETV Bharat / state

CGBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड का टाइम टेबल जारी किया, हाईस्कूल-हायर सेकेंडरी का पूरा टाइम-टेबल जानिए

CGBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड का टाइम टेबल जारी किया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CGBSE) ने 10वीं-12वीं बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया है. वर्ष 2026 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ ही शारीरिक प्रशिक्षण (PT) परीक्षाओं की भी समय-सारणी घोषित हुई है.

समय सुबह 9 बजे से 12.15 तक: जारी कार्यक्रम के अनुसार तीनों ही परीक्षा का समय सुबह 9:00 से 12:15 बजे तक है. हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक चलेगी. 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी को भाषा विषय से शुरू होंगी और 18 मार्च को संस्कृत के साथ समाप्त होंगी. सभी मुख्य विषयों विज्ञान, वाणिज्य, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तारीखें जारी की गई हैं.

वहीं हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा 21 फरवरी 2026 से 13 मार्च 2026 तक चलेगी. 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी को हिंदी से शुरू होगी और 13 मार्च को संगीत/डिज़ाइन जैसे वैकल्पिक विषयों के साथ समाप्त होगी.