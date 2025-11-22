ETV Bharat / state

CGBSE ने 10वीं-12वीं बोर्ड का टाइम टेबल जारी किया, हाईस्कूल-हायर सेकेंडरी का पूरा टाइम-टेबल जानिए

D.Phy. Education का भी टाइम टेबल इसके साथ ही जारी किया गया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 1:18 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CGBSE) ने 10वीं-12वीं बोर्ड का टाइम टेबल जारी कर दिया है. वर्ष 2026 की हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के साथ ही शारीरिक प्रशिक्षण (PT) परीक्षाओं की भी समय-सारणी घोषित हुई है.

समय सुबह 9 बजे से 12.15 तक: जारी कार्यक्रम के अनुसार तीनों ही परीक्षा का समय सुबह 9:00 से 12:15 बजे तक है. हायर सेकेंडरी (12वीं) परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक चलेगी. 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी को भाषा विषय से शुरू होंगी और 18 मार्च को संस्कृत के साथ समाप्त होंगी. सभी मुख्य विषयों विज्ञान, वाणिज्य, कला और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की तारीखें जारी की गई हैं.

वहीं हाईस्कूल (10वीं) परीक्षा 21 फरवरी 2026 से 13 मार्च 2026 तक चलेगी. 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी को हिंदी से शुरू होगी और 13 मार्च को संगीत/डिज़ाइन जैसे वैकल्पिक विषयों के साथ समाप्त होगी.

10वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026

दिन / Dateतारीखविषय
सोमवार21.02.2026हिंदी
मंगलवार24.02.2026अंग्रेज़ी
गुरुवार26.02.2026सामाजिक विज्ञान
शनिवार28.02.2026विज्ञान
शुक्रवार06.03.2026गणित
सोमवार09.03.2026तृतीय भाषा – संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
गुरुवार11.03.2026व्यावसायिक पाठ्यक्रम – विभिन्न विषय (901–915 समूह)
शुक्रवार13.03.2026संगीत/ डिजाइन एवं पेंटिंग
12वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026

दिन / Dateतारीखविषय
शुक्रवार20.02.2026भूगोल, भौतिक शास्त्र
शनिवार23.02.2026राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, कृषि उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा
मंगलवार25.02.2026संस्कृत
गुरुवार27.02.2026जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भारतीय कला एवं इतिहास, पशुपालन, विज्ञान के तत्व
सोमवार02.03.2026गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, भौतिक भूगोल, तत्वज्ञान
शनिवार07.03.2026समाज शास्त्र
मंगलवार10.03.2026अंग्रेज़ी
गुरुवार12.03.2026इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग, खाद्य एवं पोषण
शनिवार14.03.2026हिंदी
सोमवार16.03.2026विभिन्न व्यावसायिक विषय – कंप्यूटर, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, आईटी, BFSI आदि
मंगलवार17.03.2026मराठी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया
बुधवार18.03.2026मनोविज्ञान

D.Phy. Edu. – द्वितीय वर्ष (2026) टाइम-टेबल

शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा 20 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी, मण्डल ने बताया कि परीक्षार्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित होना अनिवार्य है.

