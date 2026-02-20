ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा शुरू, आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं, कल से 10वीं का पेपर

12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 20 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च तक चलेगी वहीं 10वीं बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी से 13 मार्च तक चलेगा.

सूरजपुर: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है. आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है. कल 21 फरवरी से दसवीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी. बोर्ड एग्जाम शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में व्यापक इंतजाम किए हैं.

सूरजपुर में बोर्ड परीक्षा की तैयारी

सहायक जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह देव ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की जानकारी दी.

सूरजपुर जिले में कुल 72 परीक्षा केंद्र

10वीं में 10,053 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे

12वीं बोर्ड में कुल 8,045 विद्यार्थी शामिल होंगे

स्वाध्यायी छात्र भी शामिल

नकल रोकने उड़न दस्ता टीम सक्रिए

सभी परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रकाश और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों में शुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की नकल की घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इसके लिए उड़न दस्ता टीम का गठन किया गया है, जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगी.

सहायक जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह देव ने बताया कि सभी केंद्राध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. उन्होंने विद्यार्थियों से बिना किसी दबाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की है.