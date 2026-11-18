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छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च से होंगी शुरू

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने वर्ष 2027 की 10वीं, 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च से और 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च 2027 से शुरू होंगी. सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी. यह परीक्षा कार्यक्रम नियमित, स्वाध्यायी और तृतीय अवसर के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है.

कक्षा 10वीं की परीक्षा 13 मार्च से होगी शुरू छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा 13 मार्च 2027 से शुरू होकर 5 अप्रैल 2027 तक चलेगी. पहली परीक्षा 13 मार्च को तृतीय भाषा के विषयों की होगी. इसमें संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया शामिल हैं.