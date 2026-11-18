छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मार्च से होंगी शुरू
छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है. सीजीबीएसई बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 18, 2026 at 10:48 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने वर्ष 2027 की 10वीं, 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है. जारी कार्यक्रम के अनुसार 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च से और 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च 2027 से शुरू होंगी. सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी. यह परीक्षा कार्यक्रम नियमित, स्वाध्यायी और तृतीय अवसर के विद्यार्थियों के लिए जारी किया गया है.
कक्षा 10वीं की परीक्षा 13 मार्च से होगी शुरू
छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की मुख्य परीक्षा 13 मार्च 2027 से शुरू होकर 5 अप्रैल 2027 तक चलेगी. पहली परीक्षा 13 मार्च को तृतीय भाषा के विषयों की होगी. इसमें संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया शामिल हैं.
इसके बाद 16 मार्च को अंग्रेजी, 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान और 20 मार्च को विज्ञान की परीक्षा होगी. वहीं, 25 मार्च को हिंदी और 30 मार्च को गणित का पेपर आयोजित किया जाएगा. 1 अप्रैल को व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा होगी. इसके बाद 5 अप्रैल को विशेष विद्यार्थियों के लिए संगीत और चित्रकला विषय की परीक्षा के साथ 10वीं की परीक्षाएं समाप्त होंगी.
कक्षा 12वीं की परीक्षा 12 मार्च से होगी शुरू
कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 12 मार्च 2027 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2027 तक चलेगी. पहली परीक्षा 12 मार्च को हिंदी विषय की होगी. इसके बाद 15 मार्च को राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र और अन्य विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी.
17 मार्च को संस्कृत और 19 मार्च को जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन सहित अन्य विषयों की परीक्षा होगी. 24 मार्च को समाजशास्त्र का पेपर होगा. वहीं, 29 मार्च को गणित, कंप्यूटर अनुप्रयोग, गृह विज्ञान, भारतीय संगीत और अन्य विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी.
इसके बाद 31 मार्च को अंग्रेजी, 3 अप्रैल को इतिहास और व्यवसाय अध्ययन सहित अन्य विषयों की परीक्षा होगी. 5 अप्रैल को भूगोल और भौतिक शास्त्र का पेपर होगा. 6 अप्रैल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. 7 अप्रैल को विभिन्न भाषाओं की परीक्षा होगी. अंत में 8 अप्रैल को मनोविज्ञान विषय का पेपर होगा.
परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा की तिथि एवं समय में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है. परीक्षाएं निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएंगी. परीक्षा अवधि के दौरान शासन द्वारा सार्वजनिक, ऐच्छिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किए जाने पर भी परीक्षाएं यथावत संपन्न होंगी. इसके अलावा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक एवं परियोजना परीक्षाएं परीक्षा केंद्र पर ही आयोजित की जाएंगी. आवश्यकता पड़ने पर ये परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जा सकती हैं. प्रायोगिक एवं परियोजना परीक्षा की तिथि और समय की जानकारी के लिए संबंधित केंद्राध्यक्ष से संपर्क करना होगा.