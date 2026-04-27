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दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताई बोर्ड परीक्षा रिजल्ट की तारीख, बंगाल चुनाव जीतने का भी दावा

पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार के बाद दुर्ग पहुंचे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, बंगाल राजनीति पर बड़ा दावा, 30 अप्रैल को आएंगे बोर्ड परीक्षा परिणाम

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दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताई बोर्ड परीक्षा रिजल्ट की तारीख (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 27, 2026 at 7:18 PM IST

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दुर्ग: पश्चिम बंगाल चुनावी दौरे से लौटने के बाद दुर्ग विधायक और छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सोमवार को अपने कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने जनसुनवाई करते हुए लोगों से सीधा संवाद किया. करीब 15 दिनों बाद कार्यालय पहुंचने पर बड़ी संख्या में नगरवासी उनसे मिलने पहुंचे और अपनी समस्याएं साझा कीं. इस दौरान बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया.

दुर्ग में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताई बोर्ड परीक्षा रिजल्ट की तारीख (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

30 अप्रैल को आएंगे नतीजे

शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मंत्री गजेंद्र यादव ने विस्तार से बात की. उन्होंने बताया कि 10वीं-12वीं के परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे. वहीं आधार लिंकिंग के कारण 10 लाख छात्रों की संख्या घटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई छात्रों ने अभी आधार लिंक नहीं किया है, जिसके चलते यह स्थिति बनी है. सभी छात्रों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है और किसी भी गड़बड़ी की जांच कराई जाएगी.

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पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रचार के बाद दुर्ग पहुंचे शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बंगाल में 192 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी

मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री गजेंद्र यादव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है और लोग स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं, जो बदलाव की स्पष्ट तस्वीर दिखाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता ममता बनर्जी की सरकार से परेशान है और इस बार परिवर्तन का मन बना चुकी है. यादव ने दावा किया कि बीजेपी 192 से अधिक सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी.

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मंत्री गजेंद्र यादव सोमवार को अपने कार्यालय पहुंचे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

15 जून से शाला प्रवेश उत्सव

एनसीईआरटी पुस्तकों को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के बावजूद निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदी जा रही हैं, जिस पर कलेक्टरों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. स्कूल खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि 15 जून और 22 जून को शाला प्रवेश उत्सव के दौरान छात्रों को यूनिफॉर्म, साइकिल और किताबें देने की तैयारी है. बलरामपुर में यूनिफॉर्म कचरे में मिलने के मामले पर उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं.

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