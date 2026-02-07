ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा: भूलने का लगता है डर?, नींद नहीं आती? जानिए मनोरोग विशेषज्ञ से जवाब और फनी सवाल भी

डॉ. अरुणा जैन बताती हैं कि परीक्षा के समय बच्चों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं. नींद नहीं आती, डर और बेचैनी महसूस होती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, रिवीजन करते समय लगता है कि सब कुछ नया है. खासकर वे बच्चे जो पूरे साल नियमित पढ़ाई नहीं करते, उन्हें परीक्षा से पहले यह समस्या ज्यादा होती है. यह एक नॉर्मल मानसिक स्थिति है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत होने जा रही है. कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 मार्च से और कक्षा 10वीं की परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी. परीक्षा नजदीक आते ही बच्चों में तनाव, डर और घबराहट बढ़ने लगती है. कई बच्चों को नींद नहीं आती, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या बार-बार रिवीजन के बाद भी भूलने की शिकायत होती है. इन्हीं समस्याओं को लेकर ईटीवी भारत ने मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. अरुणा जैन से बात की. उन्होंने बच्चों को तनाव से बाहर निकालने और बेहतर तैयारी के लिए कई जरूरी टिप्स दिए.

भूलने का लगता है डर? जानिए जवाब

डॉ. अरुणा जैन के अनुसार, बच्चों को यह सोचकर डरना नहीं चाहिए कि वे सब कुछ भूल गए हैं. जब परीक्षा में क्वेश्चन पेपर सामने आता है, तो अधिकतर चीजें खुद-ब-खुद याद आ जाती हैं. अगर बच्चे चाहते हैं कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे, तो कठिन प्रश्नों का 2 से 6 बार रिवीजन करें. सिर्फ पढ़ें नहीं, समझकर दोहराएं.

नींद नहीं आने की समस्या का समाधान जानिए

परीक्षा से पहले बच्चों में नींद न आने की सबसे बड़ी वजह डर और तनाव होती है. इसके लिए डॉक्टर ने कुछ आसान उपाय बताए हैं. सुबह उठकर 5 मिनट मेडिटेशन करें. रोजाना 1 घंटे आउटडोर गेम जरूर खेलें. मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं. इससे मन शांत रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी.

परीक्षा से पहले कैसे करें पढ़ाई?

डॉ. अरुणा जैन के अनुसार, परीक्षा से 10–12 दिन पहले बच्चों को मोबाइल फोन से पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए. अपना डेली टाइम टेबल बनाना चाहिए. पढ़ाई को एक ही बार में 8 घंटे न करें. बीच-बीच में ब्रेक लेकर पढ़ें. यह तरीका पढ़ाई को ज्यादा असरदार बनाता है.

परीक्षा के समय किस चीजका रखें ज्यादा ध्यान

डाइट और नींद का रखें खास ध्यान

भारी भोजन (Heavy Diet) से बचना चाहिए

हल्का और पौष्टिक खाना खाना चाहिए

रोजाना 7–8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए

भारी भोजन से सुस्ती और नींद आती है, जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है.

हेल्पलाइन में कुछ फनी सवाल भी आ रहे

डॉ. अरुणा बताती हैं कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मनोरोग विशेषज्ञ से ही ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जिन्हें सुनकर हमें भी हंसी आ जाती है. छात्र पूछते हैं कि मैम कुछ ऐसे क्वेश्चन बताइए जिसको सॉल्व करने से हम परीक्षा में पास हो सकते हैं. 10 सवाल जो परीक्षा में आ सकते वो बता दीजिए. मैम आप वहां बैठीं हैं तो आपको तो पता होगा इस तरह के फोन कॉल भी रहते हैं जिसमें बच्चों के अच्छे-अच्छे और फनी सवाल भी आते हैं.

बच्चों के लिए डॉक्टर की खास सलाह

डॉ. अरुणा जैन कहती हैं कि अगर बच्चे रोज 5 मिनट मेडिटेशन करें. फिजिकल एक्टिविटी को दिनचर्या में शामिल करें. सही डाइट और नींद लें तो न सिर्फ तनाव कम होगा, बल्कि परीक्षा का रिजल्ट भी बेहतर हो सकता है.