एक दशक बाद बोर्ड ने बदला पैटर्न, नए ब्लूप्रिंट के प्रश्नपत्र से होगी परीक्षा, बच्चों के साथ शिक्षक भी तैयारी में

लगभग एक दशक बाद बोर्ड ने नया प्रश्नपत्र का ब्लूप्रिंट लागू किया है. इस वर्ष नए ब्लूप्रिंट के अनुसार, प्रश्नपत्रों में संरचना और अंकों के वितरण में बदलाव किए गए हैं. शिक्षक इसी ब्लूप्रिंट के अनुसार बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं. बच्चे भी ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखकर ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं.

कोरबा: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है इस वर्ष 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या में कमी दर्ज की गई है, जबकि 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है. बोर्ड ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से आयोजित की जाएंगी.स्कूलों को इसके लिए आवश्यक तैयारी और व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को नए पैटर्न के अनुरूप तैयारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं. मॉडल प्रश्नपत्र भी जारी होने की संभावना है.

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होने जा रही है. प्रदेशभर से लाखों विद्यार्थी 10वीं व 12वीं परीक्षा में शामिल होंगे. इस वर्ष नए ब्लूप्रिंट, बदले पैटर्न और समय पर तैयारी के साथ विद्यार्थियों के लिए नई चुनौती है.

क्या होता है ब्लूप्रिंट

बोर्ड परीक्षा में ब्लूप्रिंट उस योजना को कहा जाता है जिसमें यह तय होता है कि, प्रश्नपत्र में किस प्रकार के प्रश्न होंगे, किस यूनिट/अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का प्रतिशत क्या होगा, कुल प्रश्नों की संख्या, कठिनाई स्तर का संतुलन कैसा होगा. नया ब्लूप्रिंट लागू होने का अर्थ यह है कि बोर्ड ने प्रश्नपत्र की पूरी संरचना में बदलाव किए हैं. जैसे, प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन. कई अध्यायों के वेटेज (अंक वितरण) में बदलाव. नए प्रकार के प्रश्न शामिल हैं.

परीक्षा पैटर्न नए समय के अनुरूप ज्यादा व्यावहारिक और संतुलित होता है. अच्छे स्कोर की संभावनाएं बढ़ती हैं. विषयों का बोझ कम होता है और कॉम्पिटिटिव परीक्षा जैसा पैटर्न मिलता है. इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते है.

गणित में भी प्रैक्टिकल

नए ब्लूप्रिंट के अनुसार इस साल गणित के विषय में भी प्रेक्टिकल या प्रोजेक्ट का प्रावधान शामिल किया गया है. अब तक गणित विषय की परीक्षा में थ्योरी रहती थी. लेकिन अब गणित को भी थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांटा गया है. गणित विषय में थ्योरी की परीक्षा 70 से 75 और पप्रेक्टिकल परीक्षा के 25 से 30 अंकों के होने की जानकारी दी गई है. शिक्षक भी इसी के अनुसार बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं.

ब्लूप्रिंट के हिसाब से बच्चे कर रहे हैं तैयारी

शासकीय आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल साडा व समन्वय केंद्र के प्राचार्य रणधीर सिंह ने बताया कि लंबे समय बाद बोर्ड ने नया ब्लूप्रिंट जारी किया है. यह ब्लूप्रिंट जब जारी हुआ था, तब शिक्षकों को भी जानकारी दे दी गई थी. इसी के अनुसार शिक्षकों ने भी तैयारी की है और वह बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं. ब्लूप्रिंट में यह तय हो जाता है कि किस चैप्टर से या किस यूनिट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे. ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करने पर अनावश्यक समय बर्बाद नहीं होता. बच्चों का समय बचता है, तैयारी अच्छी होती है.

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा

इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा 10 दिन पहले 20 फरवरी से ही शुरू होगी. इसलिए 1 जनवरी से प्रेक्टिकल परीक्षा हम ले लेंगे. प्रेक्टिकल होने होने पर ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्री बोर्ड की परीक्षा ली जाएगी, ताकि बच्चे अच्छे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो सके और अच्छे अंक अर्जित कर सकें.