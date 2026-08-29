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सेवा संकल्प उत्सव को लेकर बीजेपी की राज्य स्तरीय कार्यशाला, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी

रायपुर के प्रदेश कार्य़ालय में आयोजन, राष्ट्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सहित संगठन के मंत्री कार्यशाला में मौजूद

Chhattisgarh BJP workshop
सेवा संकल्प उत्सव को लेकर बीजेपी की राज्य स्तरीय कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 1:26 PM IST

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Updated : August 29, 2026 at 1:47 PM IST

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रायपुर: सेवा संकल्प उत्सव अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है. रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शनिवार को हो रहा है. प्रदेश स्तरीय इस कार्यशाला के आयोजन में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, राष्ट्रीय मंत्री डॉ. कविता पाटीदार, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और अभियान के सदस्य ओपी चौधरी मौजूद हैं. बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले दिनों में जनता के बीच चलाए जाने वाले सेवा कार्यक्रमों की योजना बनाना है.

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महीने भर चलेंगे सेवा और जन-कल्याण के कार्य

यह विशेष अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक पूरे एक महीने चलेगा. बैठक के दौरान इस अवधि में होने वाले अलग-अलग तरह के सामाजिक, रचनात्मक और जनता की भलाई से जुड़े कामों की रूपरेखा तय की गई. इसके साथ ही, जमीनी स्तर पर इन कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए अलग-अलग नेताओं और कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेदारियां भी दी जा रही है.

जब गुजरात में भीषण भूकंप आया था, तब वहां दूसरी पार्टी की सरकार होने के बावजूद मोदी जी ने राजनीति से ऊपर उठकर सबसे पहले पीड़ितों की सेवा का संकल्प पूरा किया था, भाजपा इसी सेवा भावना के साथ समय-समय पर जनता के बीच काम करती रहती है- संतोष पांडे, सांसद

अंत्योदय का मूल मंत्र- संतोष पांडे

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडे ने कहा है कि 'सेवा संकल्प अभियान' के जरिए पार्टी अपने अंत्योदय के मूल मंत्र को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इसके लिए क्यों चिंतित हो रही है, सेवा के लिए भाजपा हमेशा तत्पर रही है. अंत्योदय का मंत्र बीजेपी ने दिया है और हमारे जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय के समय से हम सेवा का संकल्प लेकर चले हैं.

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Last Updated : August 29, 2026 at 1:47 PM IST

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