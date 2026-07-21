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भाजपा का दो दिवसीय मैराथन मंथन, आज प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप की बैठक, कल प्रकोष्ठ और मोर्चा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी मैराथन मंथन की तैयारी में जुट गई है.

CHHATTISGARH BJP MEETING
छत्तीसगढ़ भाजपा का मैराथन मंथन (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 12:16 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ भाजपा का मैराथन मंथन आज से शुरू हो रहा है. सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक होगी. बुधवार को सभी प्रकोष्ठों की बैठक आयोजित की गई है. इसके अलावा सभी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ प्रदेश नेतृत्व की बैठक होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में पार्टी के के आगे की कार्य योजना का स्वरूप तैयार किया जाएगा.

बीजेपी का आज का कार्यक्रम

भाजपा की बैठक के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 3:00 बजे से भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है. भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित होगी. बैठक की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव करेंगे. जानकारी के अनुसार बैठक शाम 6:00 बजे तक चलेगी. उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है. प्रदेश पदाधिकारी की बैठक और कोर ग्रुप की बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाकर करना है.

बुधवार 22 जुलाई की बैठक

बुधवार 22 जुलाई को सुबह 11:00 से ही कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें भाजपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी. प्रकोष्ठ के पदाधिकारी से बैठक करने का मुख्य उद्देश्य पार्टी अपनी नई रणनीति को उस आधार पर लेकर चलेगी जो ग्रामीण क्षेत्र से सुझाव के रूप में आएंगे. भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकोष्ठों की बैठक के बाद सभी मोर्चा के पदाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी. जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति पर चर्चा करेगी.

विधानसभा सत्र के बाद नई तैयारी

13 जुलाई से 17 जुलाई तक चले मानसून सत्र में जिस तरीके के सवाल और सरकार के सामने मुद्दे आए हैं, उसके बाद सरकार नई रणनीति और कार्य योजना के साथ काम करने का प्रारूप तैयार करेगी. मानसून सत्र में विपक्ष के मुद्दों और उठाए गए सवालों से सरकार उतना चिंता में नहीं आई है, जितना सत्ता पक्ष के लोगों ने सवाल उठाया है.

  • भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने यह बातें उठाई है कि सड़कों को लेकर लोगों के भीतर नाराजगी दिख रही है. क्योंकि टूटी हुई सड़क दोबारा नहीं बन रही है.
  • राशन वितरण व्यवस्था भी ठीक से नहीं होने को लेकर सदन में सवाल उठे.
  • महतारी वंदन योजना को लेकर भी सत्ता पक्ष के लोगों ने सवाल उठाया और उन्होंने पूजा की महतारी वंदन में नाम जोड़ने की प्रक्रिया कब शुरू होगी. जिसे लेकर सरकार का कोई साफ जवाब नहीं आया.

इन सभी बातों पर भारतीय जनता पार्टी मैराथन मंथन में रास्ता निकालेगी कि किस तरीके से लोगों के बीच इस बात को रखा जाए.

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