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चुनाव से पहले बीजेपी में संगठन विस्तार की तैयारी, 27 हजार बूथ पर किसान मितान का होगा गठन, किसान मोर्चा की नई रणनीति

चुनाव से पहले बीजेपी में संगठन विस्तार की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर भी मौजूद थे. उन्होंने प्रेसवार्ता में किसान मितान योजना के गठन को लेकर जानकारी दी. बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को समृद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसान मितान योजना की शुरुआत होने जा रही है.

इस योजना के ऐप लॉन्च कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा के बंशीलाल गुर्जर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात होगी कि कोई मोर्चा मतदान केंद्र तक 10 कार्यकर्ता को जोड़कर अपने संगठन का विस्तार करेगा. इसके लिए उन्होंने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही उसकी टीम को बधाई दी.