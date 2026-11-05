चुनाव से पहले बीजेपी में संगठन विस्तार की तैयारी, 27 हजार बूथ पर किसान मितान का होगा गठन, किसान मोर्चा की नई रणनीति
योजना के एप लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर, छत्तीसगढ़ सरकार के कामों की सराहना की
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 6:00 PM IST
रायपुर: गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर भी मौजूद थे. उन्होंने प्रेसवार्ता में किसान मितान योजना के गठन को लेकर जानकारी दी. बताया कि छत्तीसगढ़ में किसानों को समृद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किसान मितान योजना की शुरुआत होने जा रही है.
इस योजना के ऐप लॉन्च कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मोर्चा के बंशीलाल गुर्जर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात होगी कि कोई मोर्चा मतदान केंद्र तक 10 कार्यकर्ता को जोड़कर अपने संगठन का विस्तार करेगा. इसके लिए उन्होंने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही उसकी टीम को बधाई दी.
संगठन विस्तार की तैयारी
चुनाव से पहले बीजेपी संगठन विस्तार की तैयारी कर रही है. इसी कड़ी में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर रायपुर पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संगठन के विस्तार की दृष्टि से एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं. कोई मोर्चा मतदान केंद्र तक 10 कार्यकर्ता को जोड़ने की तैयारी कर रहा है जो बड़ी बात है.
छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है. धान हमारी संस्कृति में सबसे पुराना खाद्य है. इसके विस्तार के लिए भी हमारे छत्तीसगढ़ की सरकारों ने जिसमें सीएम रमन सिंह और उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में खूब काम किया है.- बंशीलाल गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा
किसानों के लिए सरकार के काम
किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार धान खरीदी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है. प्रदेश में 3100 ज्यादा धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. किसानों की एक ऐसी ID बना दी गई है उसके आधार पर किसानों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है. डिजिटल सर्वे होकर के रकबे के अनुसार धान खरीदी की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है. मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आदान सहायता के रूप में पिछले तीन सालों में लगभग 33 हजार करोड़ रुपए देने का काम किया है.
क्रॉप डाइवर्सिटी पर फोकस
आगे बंशीलाल गुर्जर ने कहा, यह भी प्रसन्नता की बात है कि क्रॉप डाइवर्सिटी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बहुत अच्छे प्रयास कर रही है. क्रॉप डाइवर्सिटी में जो किसान धान की फसल को छोड़ कर दलहनों को या अन्य फसलों को अपनाएगा और उसका उत्पादन करेगा तो 15 हजार रुपए प्रति एकड़ सरकार अनुदान देने का काम कर रही है.
किसान मितान क्या है?
किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के करीब 27 हजार बूथ पर किसान मितान गठन करेंगे. किसान मितान टीम जो गठित होगी वह स्वाभाविक है हमारा देश-प्रदेश किसानों का है तो उनके लिए काम करेगी. चाहे प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड हो या फिर इसमें लगने वाला ब्याज दर 16% था जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल में कम करते-करते क्रमशः 0% ब्याज दर किया गया. इस तरह के कई काम किसान मितान टीम की ओर से आगे भी किए जाएंगे.