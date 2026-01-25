ETV Bharat / state

मन की बात से देश को मिली नई दिशा, विकसित भारत का संकल्प, गांवों की बदली तस्वीर- किरण सिंह देव

रायपुर में बीजेपी नेताओं और आम लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना. इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 25, 2026 at 5:23 PM IST

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम 'मन की बात' का आज देशव्यापी प्रसारण हुआ. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस कार्यक्रम को लेकर विशेष उत्साह देखा गया. रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए. कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पीएम मोदी के विजन और ग्रामीण विकास की नई रूपरेखा पर विस्तार से बात की.

मन की बात: आधुनिक तकनीक और संरक्षण का संगम

किरण सिंह देव ने प्रधानमंत्री के संबोधन की सराहना करते हुए कहा कि 'मन की बात' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश को नई दिशा दिखाने वाला माध्यम है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जिस तरह से साफ-सफाई, तालाबों के संरक्षण और आधुनिक टेक्नोलॉजी के विस्तार की चर्चा करते हैं, वह देशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक और उपयोगी है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव (ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का मूल उद्देश्य गांव के विकास की रूपरेखा गांव में ही बैठकर तय करना है- किरण सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बीजेपी

Mann Ki Baat broadcast in Raipur
रायपुर में मन की बात का प्रसारण (ETV BHARAT)

विकसित भारत' के संकल्प में पंचायतों की भूमिका

किरण सिंह देव ने पंचायत स्तर पर चल रहे कार्यक्रमों और 'विकसित भारत' के संकल्प को साझा करते हुए कहा कि पंचायतों के माध्यम से विकास को गति दी जा रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि ग्रामीण विस्तार और आधुनिक संसाधनों के मेल से छत्तीसगढ़ के गांव अब तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हैं.

BJP leaders listen to Mann Ki Baat.
मन की बात सुनते बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

प्रधानमंत्री जी के मन की बात बहुत विशेष होती है. वे आधुनिक तकनीक से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के विषयों से देश को अवगत कराते हैं. अब गांव का विकास गांव में ही बैठकर तय होगा- किरण सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ बीजेपी

BJP state president Kiran Singhdev and BJP leader
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और बीजेपी नेता (ETV BHARAT)

दिग्गज नेताओं की रही उपस्थिति

कृषि महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में न केवल संगठन के पदाधिकारी, बल्कि शासन के प्रमुख चेहरे भी नजर आए. उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा, स्थानीय सांसद, विधायक और भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री के विचारों को सुना, जो संगठन की एकजुटता को दर्शाता है.

संपादक की पसंद

