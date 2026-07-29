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ललितपुर : बागेश्वर धाम से लौट रहे छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सड़क हादसे के शिकार, झांसी रेफर

किरण सिंहदेव अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम, ओरछा और दतिया में दर्शन करने के बाद रायपुर लौट रहे थे.

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छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सड़क हादसे के शिकार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 7:53 PM IST

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ललितपुर: छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर से विधायक किरण सिंहदेव जनपद में सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं. यह दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर तालबेहट क्षेत्र के टेकरी के पास हुई, जहां उनकी कार एक खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में किरण सिंहदेव और उनका कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को झांसी रेफर किया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार, किरण सिंहदेव अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम, ओरछा और दतिया में दर्शन करने के बाद वापस रायपुर लौट रहे थे. इसी दौरान तालबेहट क्षेत्र के टेकरी के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार किरण सिंह देव और चालक घायल हो गए.

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छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव सड़क हादसे के शिकार (Photo Credit; ETV Bharat)

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालबेहट पहुंचाया गया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है.

इधर दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सक्रिय हो गए. वहीं, मेडिकल कॉलेज में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पहुंच गए. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. चिकित्सकों के अनुसार, किरण सिंहदेव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

कोतवाली तालबेहट प्रभारी अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद किरण सिंहदेव का प्राथमिक उपचार कराया गया, उसके बाद झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. उनकी हालात में सुधार बताया गया है.

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