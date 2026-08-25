ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ बीजेपी की 2 दिवसीय मैराथन बैठक, सरकार और संगठन के बीच समन्वय पर फोकस, विकास की योजनाओं पर बनेगी रणनीति

मिली जानकारी के अनुसार यह मीटिंग देर शाम शुरू होगी. उसके बाद यह देर रात तक चलेगी. दो दिवसीय मैराथन बैठक में भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी धरातल और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी रणनीतिक तैयारी करने की योजना पर काम करेगी. चुनावी योजना को लेकर इस मीटिंग में अहम चर्चा होगी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है. इस मीटिंग में चुनावी रणनीति के साथ ही पार्टी के भीतर की गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी. सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए. इस पर पार्टी पदाधिकारी मंथन करेंगे.

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर (ETV BHARAT)

मीटिंग में बीजेपी के कई बड़े नेता हो रहे शामिल

बैठक में प्रादेशिक संगठन के प्रभारी अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हो रहे हैं. पार्टी के भीतर के राजनीतिक रोड मैप, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी. इसके साथ ही जिला और उसके नीचे की कमेटियों से आगे किस तरीके से काम करना है. उसका फीडबैक भी लिया जाएगा. इससे जुड़े विषय पर रोडमैप बनाने का काम किया जाएगा.

रायपुर बीजेपी की मीटिंग में जुटे कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

सत्ता और संगठन में संतुलन साधने की कोशिश

भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में प्रमुख रणनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा होगी. इसके साथ ही जिला स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए. इसकी एक मजबूत रणनीति तैयार की जाएगी. विधानसभा के आधार पर माइक्रो मैनेजमेंट के लिए टीम गठित करने की भी योजना बन सकती है. जिससे विधानसभा में हो रहे विकास काम की पूरी जानकारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई जा सके.

पहले दिन की होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश इकाई के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं. जिसमें सरकार के कामकाज पर भी चर्चा होगी. सरकार कहां कमजोर पड़ रही है इस विषय को लेकर के भी एक फीडबैक लिया जाएगा. मंत्रियों के कामकाज को लेकर के भी चर्चा होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि सरकार और पार्टी में संतुलन साधने की कोशिश तैयार की जा रही है. सत्ता और बीजेपी के सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता के बीच एक बेहतर समन्वय रहे और इसकी मजबूत कड़ी कैसे स्थापित हो इसकी एक पूरी प्रक्रिया बनाई जाएगी.

चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा

छत्तीसगढ़ में चुनाव 2028 में होगा. उसमें अभी एक साल का वक्त जरूर है, लेकिन जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपने को सबसे मजबूत मानती है वह जनता तक पहुंचे यह भी सरकार के उद्देश्य में शामिल होगा . प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना के साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जमीनी हकीकत को लेकर लोगों के बीच कैसे जाना है. इसकी एक बड़ी और मजबूत रूप रेखा भी तैयार की जाएगी. दो दिनों तक होने वाली बैठक में प्रदेश मंडल, जिला इकाई से लेकर विधानसभा स्तर तक के पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी.