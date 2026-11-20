महतारी वंदन का मजबूत बंधन: छत्तीसगढ़ से यूपी की राजनीति को साधने की तैयारी, 81 महिलाओं को मिली नई जिम्मेदारी
छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की 81 सदस्यीय टीम को भी यूपी चुनाव की जिम्मेदारी, स्थानीय स्थिति का आकलन करेंगी, ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2026 at 6:16 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 6:52 PM IST
रायपुर: भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मिशन 2027 की मजबूत रणनीति में जुट गई है. इसके तहत महिलाओं की एक बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में चुनाव को संभालने के लिए छत्तीसगढ़ से गई है. 81 सदस्य टीम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा के अध्यक्ष विभा अवस्थी कर रही हैं.
81 महिला कार्यकर्ता पहुंची यूपी
भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा अवस्थी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि 81 महिलाओं के समूह के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बात की तैयारी पहले से चल रही थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाकर तैयारी करनी है. इसी क्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी के नेतृत्व में रणनीति तैयार हुई थी. सभी लोगों को जिले की कमान दी जा रही है. सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय स्थिति का आकलन करेंगे. वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और ब्लॉक लेवल पर चल रही तैयारी की जानकारी लेंगे.
यूपी के दोनों उपमुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने दी जानकारी
उत्तर प्रदेश में चुनाव तैयारी और आज के कार्यक्रम को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए विभा अवस्थी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल आठ राज्यों की महिलाएं आई हुई हैं. इसमें छत्तीसगढ़ की 81 महिलाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं के साथ आज उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक ने चर्चा की है. साथ ही यूपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी लोगों को बताया कि किस तरह से चुनाव की तैयारी करनी है. इसका प्रशिक्षण भी हुआ है.
अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे उत्तर प्रदेश के अमेठी विधानसभा का गौरीगंज क्षेत्र दिया गया है. वहां मुझे चुनावी तैयारी के बारे में जाकर जानकारी एकत्र करनी है. सभी महिलाओं को 7 दिन तक क्षेत्र में रहना है और बूथ लेवल तक जाकर कार्यकर्ताओं से जानकारी एकत्र करना है.- विभा अवस्थी, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा
महतारी वंदन का बंधन
कार्यकर्ताओं ने बताया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ के महतारी वंदन के मॉडल को महिलाओं के बीच जाकर रखना है. छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार ने महतारी वंदन को जिस तरीके से रखा है इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव तैयारी के लिए गई सभी महिलाओं को जानकारी के तौर पर देना है. हालांकि और कौन-कौन से मुद्दे इसमें शामिल किए जा रहे हैं इस बात की जानकारी गोपनीय रखी गई है. लेकिन महिलाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में चल रहे कार्यक्रम और योजनाओं को यूपी में रखा जाएगा. महिला संगठन की तमाम पदाधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है.
चुनावी राज्यों में छत्तीसगढ़ के नेता
असम चुनाव: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव फरवरी 2026 में असम चुनाव में महती भूमिका में रहे हैं. उन्होंने गुवाहाटी, तिनसुकिया, डूमडूमा, सदिया और लखीमपुर के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी. वहीं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओमप्रकाश चौधरी को असम के कुल 10 विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी.
बंगाल में विजय: छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा को पश्चिम बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी. बंगाल के लिए बनाई जा रही चुनावी योजनाओं लिए विजय शर्मा पूरे वाररूम को संभालेंगे. विजय शर्मा ने पश्चिम बंगाल में अमित शाह के जितने भी कार्यक्रम हुए उन सभी कार्यक्रमों के देखरेख की जिम्मेदारी विजय शर्मा के पास थी.
2025 बिहार विधानसभा चुनाव में भी थी अहम भूमिका
2025 बिहार विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई थी. भाजपा प्रभारी और वर्तमान में भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम बड़े नेता बिहार चुनाव में गए थे.
बिहार चुनाव में इन नेताओं को भी मिली थी जिम्मेदारी
- छत्तीसगढ़ के पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल को वैशाली जिला और पातेपुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी.
- छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की ड्यूटी भी बिहार में लगाई गई थी, उनको उत्तर बिहार के कई जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी.
- पहले चरण में शामिल छपरा, सीवान और गोपालगंज के छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को प्रभारी बनाया गया था.
बिहार की राजनीति में छत्तीसगढ़ के नेताओं का जाना छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी शुभ माना जा रहा है और खास तौर से नितिन नवीन खूब जगह भी दे रहे हैं. विधानसभा चुनाव 2025 के बाद राज्यसभा के चुनाव में भी बिहार के नेताओं को राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया.