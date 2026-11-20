ETV Bharat / state

महतारी वंदन का मजबूत बंधन: छत्तीसगढ़ से यूपी की राजनीति को साधने की तैयारी, 81 महिलाओं को मिली नई जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ से यूपी की राजनीति को साधने की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मिशन 2027 की मजबूत रणनीति में जुट गई है. इसके तहत महिलाओं की एक बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में चुनाव को संभालने के लिए छत्तीसगढ़ से गई है. 81 सदस्य टीम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा के अध्यक्ष विभा अवस्थी कर रही हैं.

81 महिला कार्यकर्ता पहुंची यूपी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष विभा अवस्थी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि 81 महिलाओं के समूह के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा कि इस बात की तैयारी पहले से चल रही थी कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जाकर तैयारी करनी है. इसी क्रम में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी के नेतृत्व में रणनीति तैयार हुई थी. सभी लोगों को जिले की कमान दी जा रही है. सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय स्थिति का आकलन करेंगे. वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और ब्लॉक लेवल पर चल रही तैयारी की जानकारी लेंगे.