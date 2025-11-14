Bihar Election Results 2025

बिहार में एनडीए की जीत का छत्तीसगढ़ में जश्न, सीएम साय ने कहा यह जनता के आकांक्षाओं की जीत है

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत दर्ज की है.

Chhattisgarh celebrates NDA victory in Bihar
बिहार में एनडीए की जीत पर छत्तीसगढ़ में जश्न और खुशी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 7:48 PM IST

रायपुर: बिहार विधान सभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. भाजपा की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ में जश्न का माहौल रहा. पार्टी कार्यालय से लेकर सरकार के सभी मंत्रियों ने बिहार में एनडीए की जीत को लेकर बधाई दी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सभी मंत्रियों को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी. बांकीपुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी नितिन नबीन के लिए चुनाव प्रचार करने के साथ ही, बिहार की 53 सीटों पर चुनाव प्रबंधन की जिम्मेवारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई थी.

"लोकतंत्र और सुशासन की जीत": मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर बिहार जीत की बधाई दी. सीएम साय ने लिखा है कि "दुनिया को लोकतंत्र की शिक्षा देने वाले बिहार का जनादेश, लोकतंत्र और सुशासन की जीत है. बिहार की जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बार अन्य तमाम चुनावों से अधिक बड़ी जीत देकर चुना है.

ऐसा देखा जाता है कि कई बार सत्ता में रहने में बाद सत्ताधारी दल को ‘एंटी इंकम्बेंसी’ झेलना पड़ता है. भाजपा शासित राज्यों ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है. भाजपा नीत गठबंधन ने यह साबित किया है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतर कर आप बार-बार आशीर्वाद पा सकते हैं. बिहार की जनता को धन्यवाद. बिहार में भी डबल इंजन की सरकार आगे और तेजी से प्रदेश का विकास करे, यही शुभकामना है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़

Celebration of victory in Bihar elections in Raipur
बिहार चुनाव में जीत का रायपुर में जश्न (ETV BHARAT)

"विकास और सुशासन का भरोसा": प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बिहार के चुनाव नतीजे बहुत ही ऐतिहासिक परिणाम हैं. बिहार की जनता ने सारे प्रकार के हथकंडों को धता बताते हुए विकास और सुशासन पर भरोसा किया है, डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए पर भरोसा किया है.

यह चुनाव परिणाम बहुत ऐतिहासिक है. विकास और सुशासन के लिए बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, उससे देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी. इससे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार एक बार फिर आगे बढ़ेगा- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

Deputy CM Arun Sao
मंत्रियों को मिठाई खिलाते डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT)

"जनता ने सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया": प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है. उन्होंने पार्टी पदाधिकारी सहित आम जन को शुभकामनाएं और बधाई दी है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उचित समय में उचित निर्णय लिया है. बिहार की जनता ने एक बार फिर विकास का साथ दिया है और सुशासन के साथ खड़े होने का फैसला लिया है.

" महागठबंधन को जनता ने महठगबंधन करार दिया" : बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह एनडीए की जीत नहीं, आंधी और सुनामी भी है. एनडीए को बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया है. एनडीए विकसित भारत की नींव डाल रहा है. जनता समझ रही है कि भाजपा और सहयोगियों की सरकार बेहतर है. भाजपा और एनडीए को आशीर्वाद मिल रहा है. वहां सुशासन स्थापित किया जा रहा है.

Chhattisgarh celebrates victory in Bihar
बिहार में जीत का छत्तीसगढ़ में जश्न (ETV BHARAT)

कांग्रेस डूबती नाव है, महागठबंधन को जनता ने महठगबंधन करार दिया है. उनकी पार्टी में के लोग जान बचाने इधर उधर भाग रहे हैं. इन्हें देश की जनता सबक सिखा रही है. जनता के बीच ये लोग नकारात्मक एजेंडा लेकर जाते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, जिसका जवाब जनता दे रही है- ओपी चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़

"सुशासन, विकास और सौहार्द्रता पर बिहार की मुहर" : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की शानदार जीत को बिहार के सुशासन मॉडल की ऐतिहासिक जीत कहा है. उन्होंने कहा कि बिहार के नतीजे डबल इंजन की सरकार के पिछले 20 वर्षों के कार्यकाल पर मुहर है. वहां जो विकास और सुशासन की व्यवस्था और भयमुक्त वातावरण है. उस पर जनता ने मुहर लगाई है.

सुशासन, विकास और सौहार्द्रता पर बिहार की जनता ने अपनी मुहर लगाई है. बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है, सरकार के द्वारा किए गए विकास पर विश्वास किया है. मैं बिहार के कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रभारी नितिन नबीन की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई देता हूं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बिहार की चुनावी कमान सम्हालने वाले छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को बधाई देता हूं- किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

"सुरक्षा, शुचितापूर्ण राजनीति, युवा पीढ़ी के भविष्य के निर्माण का जनादेश": भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडे ने कहा कि बिहार की जीत आम जनता का एनडीए को आशीर्वाद है. बिहार की सुरक्षा के लिए, बिहार में शुचितापूर्ण राजनीति के लिए, बिहार में युवा पीढ़ी के भविष्य के निर्माण के लिए यह ऐतिहासिक जनादेश है. एक तरफ जंगलराज, लूटपाट, सब प्रकार से असुरक्षा की भावना, माता एवं बहनों के साथ जो अत्याचार किए गए, यह जनादेश उस राजनीतिक दुष्प्रवृत्ति को माकूल जवाब है और सदाचार की शुरुआत है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोगों ने देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को सराहा है. इसी विश्वास के साथ बिहार में सरकार बन रही है. बिहार का भविष्य उज्जवल है. यह आम जनता का प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास का प्रमाण है- संतोष पांडेय, बीजेपी सांसद

"बिहार में मोदी मैजिक की प्रामाणिकता है" : भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने बिहार के चुनाव नतीजों पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि ये नतीजे बिहार में मोदी मैजिक की प्रामाणिकता सिद्ध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक स्तर पर कार्यकर्ताओं के अनथक परिश्रम और 'मेरा बूथ-सबसे मजबूत' की रणनीति की सफलता है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के नेतृत्व में बिहार में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान सम्हालकर जो कड़ी मेहनत की और बिहार में भाजपानीत राजग की ऐतिहासिक जीत की बुनियाद रखी, उसके लिए सीएम साय और किरण सिंहदेव के साथ ही प्रदेश के सभी पार्टी पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक, निगम-मंडल के अध्यक्ष और कार्यकर्ता नि:संदेह बधाई के पात्र हैं- अजय जम्वाल, भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री

"यह जीत बिहार की जनता की आकांक्षाओं की जीत है": भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि बिहार चुनावों में यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों पर मुहर है. इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक रणनीति पर जनता-जनार्दन की मुहर है. यह जीत बिहार की जनता की आकांक्षाओं की जीत है. भाजपा प्रदेश एवं जिला कार्यालय में आतिशबाजी कर इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है.

बिहार में जीत का छत्तीसगढ़ में जश्न: भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपानीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ऐतिहासिक जीत पर राजधानी में जमकर जश्न मनाया. नेताओं ने ढोल-नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया. कुशाभाऊ ठाकरे परिसर और एकात्म परिसर स्थित प्रदेश व जिला कार्यालयों जीत को लेकर नारेबाजी की गई.

BIHAR CHUNAV 2025
CHHATTISGARH BJP LEADERS CELEBRATE
बिहार में एनडीए की जीत
बिहार विधान सभा चुनाव परिणाम
NDA LANDSLIDE VICTORY IN BIHAR

