बिहार चुनाव प्रचार कर लौटे छत्तीसगढ़ के नेता-मंत्री, ETV भारत से बोले- बिहार में बहार है, फिर से NDA सरकार है

छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और नेता को बिहार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में लगे हैं.

BJP LEADER ON BIHAR ELECTION
छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और नेता बिहार में चुनाव प्रचार में लगे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 7:43 PM IST

9 Min Read
रायपुर: बिहार चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता बिहार में डेरा डाले हुए हैं. 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है इसको लेकर प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ के संगठन और सरकार दोनों के नेता बिहार पहुंचे हुए हैं. इनके अलावा ढाई सौ से ज्यादा आम लोग बिहार में भाजपा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए गए हुए हैं.

बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन पटना के बांकीपुर चुनाव लड़ रहे हैं. नितिन नवीन लिए छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया है. पूरे बिहार की बात करें तो छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं के साथ ही सरकार और संगठन के लोग छत्तीसगढ़िया मॉडल को बिहार में बताने में लगे हुए हैं.

बिहार लालू यादव के जंगल राज से बाहर निकल चुका है- - अरुण साव, उपमुख्यमंत्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ का बिहार कनेक्शन: बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, कोरबा और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में बिहार के ज्यादा लोग रहते हैं. छत्तीसगढ़ के ये 8 जिले हैं जहां पर बिहार से सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं. इसमें बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा में कोयला खदानों में काम करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है. वहीं दुर्ग-भिलाई में स्टील प्लांट में भी काम करने वालों की संख्या बिहार से आए हुए लोगों की ज्यादा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता पहले से ही इन लोगों के बीच छत्तीसगढ़ में चल रहे सरकार के मॉडल को और उससे हो रहे फायदे की जानकारी लगातार दे रहे हैं. साथ ही नेता यह भी भरोसा भी दे रहे हैं कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार फिर से बनती है तो वहां पर छत्तीसगढ़ वाला मॉडल लागू किया जाएगा.

पहले चरण में बहुत मजबूत है NDA: पहले चरण में एनडीए बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में है. बिहार में पहले चरण में होने वाले चुनाव में शामिल छपरा, सीवान और गोपालगंज के प्रभारी छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मैं 5 नवंबर को बिहार से वापस आया हूं. 6 नवंबर को वहां मतदान होना है और जो स्थितियां वहां है वह बहुत अच्छी हैं. उन्होंने कहा कि, पहले चरण में एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में बना हुआ है.

मेरे जिम्मे छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले थे. यहां जितने लोगों से मैं मिला हूं सभी लोग इस बात को बेहतर तरीके से बता रहे हैं कि एनडीए की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसमें दूसरी पार्टी कहीं दूर-दूर तक दिखती नहीं है- संजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री

उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना बीजेपी सरकार बनने की बाद शुरू हुई थी, लेकिन बिहार में जीविका दीदी का काम बहुत पहले से चल रहा है. NDA सरकार ने इस काम को शुरू किया था जिसका बहुत व्यापक असर महिला समाज पर हुआ है. जीविका से बहुत व्यापक बदलाव भी हुआ है.

प्रशांत किशोर पर क्या बोले संजय श्रीवास्तव: ईटीवी भारत से बात करते हुए संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है. शराबबंदी का महिलाएं सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं जिसका असर और जिसका फायदा सीधे एनडीए को मिल रहा है. जन सूरज पार्टी के प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कहा कि, जहां तक हम छपरा, सीवान और गोपालगंज में घूमे हैं इस पार्टी का ना तो कोई आधार है और ना ही कोई वजूद है.

संजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस पार्टी के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा जरूर हुआ है. जिस काम को हम लोगों ने किया है इस काम को प्रशांत किशोर जनता को बता रहे हैं. कानून का राज, विधि व्यवस्था को स्थापित करना और जंगलराज से बिहार को बाहर निकलना यह काम NDA में किया है. यह जनता के मन में है और प्रशांत किशोर यही चीज वहां स्थापित भी कर रहे हैं.

तेजस्वी के नौकरी देने के वादे पर संजय श्रीवास्तव ने कहा: छपरा, सीवान, गोपालगंज कभी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के प्रभाव का क्षेत्र होता था. खुद लालू यादव गोपालगंज से आते हैं, लेकिन बदलाव की जो बयार अब इन क्षेत्रों में दिखाई दे रही इसमें इनका कोई नामो निशान नहीं दिखता है. उन्होंने कहा कि आज का युवा बदलाव चाहता है, शांति चाहता है, कानून व्यवस्था का राज चाहता है एक समृद्ध समाज चाहता है. इसे देने का काम एनडीए कर रही है और पहले चरण के चुनाव में ही एनडीए मजबूती के साथ खड़ी हो रही है.

पार्टी और संगठन के नेता: छत्तीसगढ़ के बड़े नेता दौरा करके बिहार से लौटे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी बिहार गए थे. 4 नवम्बर को पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था. 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया होगी.

  • CM साय ने नितिन नवीन के नामांकन में हिस्सा लिया था.
  • CM साय ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए मुंगेर के तारापुर में चुनावी रैली भी की.
  • छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव 2 बार पटना का दौरा कर वापस आए हैं.
  • पिछले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पटना में नितिन नवीन के समर्थन में चुनाव प्रचार किया.
  • विजय शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के रोड शो में भी हिस्सा लिया था.
  • बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पटना में नितिन नवीन के लिए प्रचार किया था.

बिहार लालू यादव के जंगल राज से बाहर निकल चुका है. वहां की जनता विकास चाहती है और बिहार में यह विकास नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार को बदौलत है रहा है. बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी.- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री

मंत्री राजेश अग्रवाल बोले, जीत पक्की है: छत्तीसगढ़ के पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मैं बिहार से लौटा हूं. मेरे जिम्मे वैशाली जिला और पातेपुर विधानसभा क्षेत्र था. यह भी इलाका कभी लालू यादव परिवार का गढ़ हुआ करता था. पातेपुर से लालू यादव परिवार के खास शिवचंद्र राम चुनाव जीते हैं. नीतीश कुमार के साथ जब राष्ट्रीय जनता दल की पहली बार सरकार बनी थी तब शिवचंद्र राम को बिहार में कला संस्कृति खेल एवं युवा विभाग का मंत्री बनाया गया था. शिव चंद्र राम पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं उसके बाद भी राजेश अग्रवाल के मुताबिक, उस इलाके में बीजेपी की पकड़ बहुत मजबूत हुई है.

तेजस्वी यादव के नौकरी के दावे और तेजस्वी यादव के मामलों को लेकर के राजेश अग्रवाल ने कहा कि, उनका कोई वजूद नहीं है और ना ही उसका कोई असर वहां होने जा रहा है. प्रशांत किशोर की पार्टी के चुनाव में होने के मामले को लेकर राजेश अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के काम का असर वहां दिख रहा है हमारी जीत पक्की है.

राजेश अग्रवाल को वैशाली हाजीपुर मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया था. इसकी मूल वजह यह भी है कि सरगुजा के कोयला खदानों में हाजीपुर वैशाली मुजफ्फरपुर और उससे सटे इलाकों से ज्यादातर लोग काम करने के लिए यहां आते हैं. बीजेपी पहले भी इसी वोट बैंक पर काम कर रही थी और सरगुजा में कई नेताओं को लगा कर जो लोग बिहार भूल के हैं उनके साथ बिहार चुनाव को लेकर के रणनीतिक तैयारी भी कर रही थी.

दुर्ग, भिलाई से गजेंद्र यादव को कमान: बिहार में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए दुर्ग-भिलाई से छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की ड्यूटी भी बिहार में लगाई गई है. आपको बता दें कि भिलाई स्टील प्लांट में काम करने के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और खास तौर से उत्तर बिहार के ज्यादातर लोग दुर्ग भिलाई में आते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए गजेंद्र यादव को बिहार के चुनावी ड्यूटी में लगाया गया.

बिहार जाने के पहले ईटीवी भारत से बात करते हुए गजेंद्र यादव ने कहा था कि हम बिहार जा रहे हैं और वहां पर हमारी सरकार बनेगी. यह पूछे जाने पर की तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर एक बड़ा वर्ग राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मजबूती से खड़ा होता दिख रहा है, इसे लेकर गजेंद्र यादव ने कहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुजूम उमड़ता है उसी तरीके से बिहार में भी नरेंद्र मोदी के काम की सराहना होती है. बिहार की जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है. नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव की बड़ी कहानी लिखी है. जंगल राज से बिहार को बाहर निकाला है. यह बात बिहार की जनता बेहतर तरीके से जानती है. बिहार में हमारी सरकार बनेगी यह बिल्कुल तय है.

CHHATTISGARH BJP LEADER
BIHAR ELECTION CAMPAING
बिहार चुनाव प्रचार
BJP LEADER ON BIHAR ELECTION

