ETV Bharat / state

संगठन से संसद तक: लक्ष्मी वर्मा ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, पीएम मोदी समेत सभी का जताया आभार

लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है. कहा, छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के नवीन दायित्व का शुभारंभ कर रही हूं.

Lakshmi Verma oath
छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 16, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर. छत्तीसगढ़ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर अपने लंबे संगठनात्मक और सामाजिक सफर को राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच तक पहुंचा दिया. शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी नेतृत्व, मुख्यमंत्री और सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया. संगठन की जमीनी कार्यकर्ता से संसद के उच्च सदन तक पहुंची लक्ष्मी वर्मा की यह यात्रा भाजपा के ‘ग्रासरूट टू नेशनल लीडरशिप’ मॉडल की मिसाल मानी जा रही है.

छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने ली शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शपथ के साथ नई जिम्मेदारी

राज्यसभा में शपथ लेते ही लक्ष्मी वर्मा ने इसे जनता, संगठन और छत्तीसगढ़ की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर बताया. उन्होंने कहा कि उच्च सदन में वह प्रदेश के विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी.

पीएम मोदी और शीर्ष नेतृत्व का आभार

शपथ के बाद लक्ष्मी वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वह पूरी निष्ठा से निभाएंगी.

Lakshmi Verma oath
लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं लक्ष्मी वर्मा?

लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ भाजपा का एक मजबूत संगठनात्मक चेहरा रही हैं. वह लंबे समय से पार्टी और सामाजिक संगठनों में सक्रिय रही हैं.1998 में शक्ति महिला मंच, रायपुर की अध्यक्ष रहीं है. 2010 में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं. वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य रहीं है. कुर्मी समाज और महिला नेतृत्व में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. पार्टी ने उन्हें ओबीसी महिला चेहरे के रूप में राज्यसभा भेजकर बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिया है.

संगठन की जमीनी कार्यकर्ता से राष्ट्रीय पहचान

भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजकर यह संकेत दिया है कि संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया जा रहा है. उनकी पहचान एक जुझारू महिला नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और मजबूत ओबीसी प्रतिनिधि के रूप में रही है.

लक्ष्मी वर्मा का राज्यसभा तक पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ भाजपा के सामाजिक समीकरण, महिला प्रतिनिधित्व और संगठन आधारित राजनीति का बड़ा संदेश है. शपथ के बाद उनका आभार संदेश साफ करता है कि अब उनकी भूमिका दिल्ली की राजनीति में और ज्यादा अहम होने वाली है.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक, महिलाएं अब नीति-निर्धारण में भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगी: सांसद लक्ष्मी वर्मा
EXPLAINER: 33% महिला आरक्षण से छत्तीसगढ़ में भी बदलेगा चुनावी नक्शा, लोकसभा-विधानसभा सीटों का संभावित ब्लूप्रिंट समझिए
महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण, जांजगीर में सांसद जांगड़े बोलीं- विधानसभा से लोकसभा तक बढ़ेंगे अवसर

TAGGED:

RAJYA SABHA MEMBER LAKSHMI VERMA
RAJYASABHA MP
लक्ष्मी वर्मा बीजेपी नेता
लक्ष्मी वर्मा राज्यसभा सदस्य
LAKSHMI VERMA OATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.