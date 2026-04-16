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संगठन से संसद तक: लक्ष्मी वर्मा ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ, पीएम मोदी समेत सभी का जताया आभार

छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ से बीजेपी की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने ली शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर. छत्तीसगढ़ भाजपा की वरिष्ठ नेत्री लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर अपने लंबे संगठनात्मक और सामाजिक सफर को राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मंच तक पहुंचा दिया. शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी नेतृत्व, मुख्यमंत्री और सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया. संगठन की जमीनी कार्यकर्ता से संसद के उच्च सदन तक पहुंची लक्ष्मी वर्मा की यह यात्रा भाजपा के ‘ग्रासरूट टू नेशनल लीडरशिप’ मॉडल की मिसाल मानी जा रही है.

राज्यसभा में शपथ लेते ही लक्ष्मी वर्मा ने इसे जनता, संगठन और छत्तीसगढ़ की आवाज़ को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर बताया. उन्होंने कहा कि उच्च सदन में वह प्रदेश के विकास, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी.

पीएम मोदी और शीर्ष नेतृत्व का आभार

शपथ के बाद लक्ष्मी वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे वह पूरी निष्ठा से निभाएंगी.

लक्ष्मी वर्मा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन हैं लक्ष्मी वर्मा?

लक्ष्मी वर्मा छत्तीसगढ़ भाजपा का एक मजबूत संगठनात्मक चेहरा रही हैं. वह लंबे समय से पार्टी और सामाजिक संगठनों में सक्रिय रही हैं.1998 में शक्ति महिला मंच, रायपुर की अध्यक्ष रहीं है. 2010 में रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं. वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य रहीं है. कुर्मी समाज और महिला नेतृत्व में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. पार्टी ने उन्हें ओबीसी महिला चेहरे के रूप में राज्यसभा भेजकर बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश दिया है.

संगठन की जमीनी कार्यकर्ता से राष्ट्रीय पहचान

भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा भेजकर यह संकेत दिया है कि संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले चेहरों को राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया जा रहा है. उनकी पहचान एक जुझारू महिला नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और मजबूत ओबीसी प्रतिनिधि के रूप में रही है.

लक्ष्मी वर्मा का राज्यसभा तक पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ भाजपा के सामाजिक समीकरण, महिला प्रतिनिधित्व और संगठन आधारित राजनीति का बड़ा संदेश है. शपथ के बाद उनका आभार संदेश साफ करता है कि अब उनकी भूमिका दिल्ली की राजनीति में और ज्यादा अहम होने वाली है.